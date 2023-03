El presidente Alberto Fernández dijo desde La Poma, en Salta, que «el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio» en la ciudad en Rosario, luego de que un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fuera atacado a balazos esta madrugada.

«Hoy recibí una noticia muy fea sobre Rosario. Me comuniqué enseguida con el intendente de Rosario, y el jefe de gabinete le dije: ´’pongámosno en marcha ya’. Estamos haciendo mucho pero evidentemente algo más habrá que hacer. Allí en Rosario el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio», dijo el mandatario desde La Poma.



El hecho ocurrió minutos antes de las 3 de esta madrugada en el local llamado «Único», ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: «Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar».

La nota estaba escrita sobre el reverso de un trozo de una bolsa de carbón y junto a algunos de los casquillos de bala que quedaron desparramados en el lugar.

El propio intendente Javkin se acercó al supermercado atacado y aseguró a la prensa: «Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo».

«La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal», agregó el jefe comunal.