Alcanza a las categorías A y B, para ser utilizadas en los Juzgados con competencia concursal de la Cuarta Circunscripción Judicial. La resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Contencioso Administrativo de la Ciudad de Villa María

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Contencioso Administrativo de la Ciudad de Villa María

Resolución Administrativa Nº: 2

Villa María, 11 de agosto de 2022.

ANTECEDENTES:

Estas actuaciones caratuladas “INSCRIPCIONES Y CONFECCIÓN DE LA LISTA PARA SORTEO DE SÍNDICOS, COADMINISTRADORES, ESTIMADORES Y ENAJENADORES. (LEY 24522)” (Nº 7559988, registrada en SAC el 26/09/2018), traídas a consideración de los vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Contencioso Administrativo de la ciudad de Villa María, con el fin de conformar las listas definitivas de síndicas, síndicos y estudios contables, en las categorías A y B, para ser utilizadas en los Juzgados con competencia concursal de esta Cuarta Circunscripción Judicial, con sede en Villa María.

VALORACIONES:

1) Mediante Resolución Administrativa N.° 1 del 29/12/2021 dictada por esta Cámara (rectificada por Resolución Administrativa N.º 1 del 07/02/2022), se dispuso convocar a inscripción para integrar la Lista de síndicas, síndicos y estudios contables (categoría A y B) para la Cuarta Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Villa María, en cumplimiento del Acuerdo Reglamentario N.° 303, Serie A, del 12/10/1995 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de conformidad a las pautas fijadas por el Reglamento Único aprobado por el Alto Cuerpo mediante Acuerdo Reglamentario N.° 958, Serie A, del 09/12/2008, modificado por Acuerdo Reglamentario N.° 1270, Serie A, del 17/03/2015. Mediante dicha resolución administrativa se estableció convocar a un total de veinte (20) estudios de contadores y contadoras titulares y diez (10) suplentes (Categoría A). Asimismo, a un total de cuarenta (40) contadoras y contadores individuales titulares y treinta (30) suplentes (Categoría B), contemplándose el cupo de noveles profesionales (15%).

2) En la Convocatoria se dispuso que los aspirantes debían presentar las respectivas solicitudes a través del sistema de autogestión en la página web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), anexar los antecedentes en formato PDF y efectuar una declaración jurada respecto de la veracidad de los datos y documentación acompañada. El CPCE, previo a verificar el cumplimiento de las condiciones y datos exigidos por los arts. 3 a 5 del reglamento, remitió a esta Cámara la nómina de estudios y los y las profesionales individuales inscritos/as. Concretados los pasos mencionados, corresponde a este tribunal conformar la Lista de síndicas, síndicos y estudios contables en base al sistema de preferencias dispuesto por el Reglamento emanado del TSJ y, de ser necesario, confeccionar orden de mérito para cubrir las vacantes en la hipótesis prevista por el art. 8 d).

3) La convocatoria dispuesta por Resolución Administrativa N.° 1 del 29/12/2021, ha contado con amplia publicidad, y el plazo por el cual fue dispuesta se encuentra vencido (art. 1, AR 958 del TSJ).

4) De los legajos informáticos conformados por el CPCE con las solicitudes y antecedentes de los aspirantes, se corrobora la presentación de once (11) solicitudes para conformar la lista de síndicos categoría “A” (estudios contables) y cincuenta y ocho (58) para la categoría “B” (contadoras y contadores individuales).

5) Asimismo, cabe dejar consignadas las pautas que se fueron adoptando ante particulares situaciones que se plantearon al momento de confeccionar la Lista Única de síndicas y síndicos, a saber: Corresponde precisar que, respecto de los profesionales inscritos como aspirantes a ambas listas A y B, se dio prioridad a la integración de la lista A. Por consiguiente, se excluyó de la postulación para integrar la lista B a los profesionales que conforman los estudios de la lista A, todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 5 del Acuerdo Reglamentario N.° 958 y art. 253 inc. 1, Ley de Concursos y Quiebras (LCQ). Se aclara que se requirió informe a la Oficina de Tramitaciones Electrónicas, a cargo del Registro Provincial Único de Sanciones y Licencias de Síndicos, sobre sanciones firmes impuestas a los síndicos o estudios, por actos realizados durante la vigencia de la lista conformada por Resolución Administrativa N.º tres del 6/09/2016, respecto de los profesionales que denunciaron imposición de sanciones en su contra y de aquellos cuyos legajos fueron enviados a la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Poder Judicial, a fin de puntuar antecedentes y conformar un orden de mérito. Efectuada la consulta, la autoridad pertinente produjo el informe de sanciones. Tal informe fue remitido posteriormente a la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones, a los fines del descuento de puntos en el orden de mérito, si correspondiera.

6) Analizadas las exigencias formales, se verifica que once estudios contables se encuentran en condiciones para cubrir las lista de síndicos para la categoría “A”, por lo cual, no resulta necesario confeccionar un orden de mérito a los fines de definir los estudios postulantes que integrarán dicha lista. Los estudios que integran la lista de Titulares Categoría A, son:

1) Daniel Cerino – Federico Devalli, Estudio Contable Integrantes: Daniel Rodolfo Cerino y Federico Alfonso Devalli. Domicilio constituido: General Paz N.° 221, depto. 13, Villa María. Correo electrónico: federico.devalli@gmail.com – cr.danielcerino@hotmail.com

2) Etcheverry – Salcedo, Estudio Contable Integrantes: Natalia Ivon Salcedo y María Florencia Etcheverry Piedrabuena. Domicilio constituido: Mendoza N.° 1623, Villa María. Correo electrónico: etcheverrysalcedo@gmail.com – cra.etcheverry@gmail.com.

3) Guitman – Romero Carranza, Estudio Contable Integrantes: Carlos José Guitman y Santiago Romero Carranza. Domicilio constituido: Rucci N.° 254, piso 8, dpto. C, Villa María. Correo electrónico: cr.carlos@guitmanyasoc.com.ar – guitman.romerocarranza@gmail.com.

4) Palmiotti – Martin, Estudio Contable Integrantes: Ileana Edith Palmiotti y Susana Nieves Martin. Domicilio constituido: 25 de Mayo N.° 122, piso 3, dpto. A, Villa María. Correo electrónico: susananievesmartin@gmail.com – ilepalmiotti@gmail.com.

5) Rios Luis Leonardo – Spollansky Agustín, Estudio Contable Integrantes: Luis Leonardo Rios y Agustín Spollansky. Domicilio constituido: Rucci N.° 254, piso 8, dpto. C, Villa María. Correo electrónico: crleorios@hotmail.com – cr.agustins@gmail.com.

6) Roberto Vogliotti – Santiago Vogliotti, Estudio Contable Integrantes: Roberto Eugenio Vogliotti y Santiago Tomás Vogliotti. Domicilio constituido: General Paz N.° 221, dpto. 13, Villa María. Correo electrónico: r_vogliotti@hotmail.com – santiago_vogliotti@hotmail.com.

7) Rodríguez – Nisman, Estudio Contable Integrantes: Raúl Nisman y Adolfo Alberto Rodríguez. Domicilio constituido: Rucci N.° 254, piso 8, dpto. C, Villa María. Correo electrónico: concursal@esinco.com.ar – adolforodriguez08@gmail.com.

8) Salcedo – Teliczan, Estudio Contable Integrantes: Carlos Alberto Salcedo y Rosa Elena Teliczan. Domicilio constituido: Mendoza N.° 1623, Villa María. Correo electrónico: estudiosalcedoteliczan@hotmail.com.

9) Valazza & Kohan, Estudio Contable Integrantes: Claudio Antonio Valazza y Ariel Héctor Kohan. Domicilio constituido: La Rioja N.° 668, Villa María. Correo electrónico: c_valazza@hotmail.com – ahkohan@hotmail.com.

10) Vázquez Ángel Rodolfo & Martinetti Alfredo Lalo, Estudio Contable Integrantes: Alfredo Lalo Martinetti y Ángel Rodolfo Vázquez. Domicilio constituido: General Paz N.° 431, Villa María. Correo electrónico: lalomartinetti@gmail.com.

11) Werbin – Laso – Melero, Estudio Contable Integrantes: Roberto Horacio Werbin, José Manuel Melero y Andrés Laso. Domicilio constituido: Santa Fe N.° 1388, Villa María. Correo electrónico: robertowerbin@yahoo.com.ar.

En estas condiciones, la lista de titulares Categoría A quedará conformada con los once (11) estudios contables postulados.

Como no resulta posible cubrir la lista de suplentes para dicha categoría, atento al número de estudios contables inscritos, se juzga necesario duplicar la mencionada lista, en tanto la situación engasta en el supuesto previsto en el apartado 5 de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa N.° 1 del 29/12/2021, que expresamente dispuso: “para el caso en que las y los interesados inscriptos no cubrieren las listas suplentes necesarias según el punto anterior, se duplicarán las listas de titulares de cada categoría como listas suplentes de cada una de ellas a los fines del sorteo como tales; sin perjuicio de dejar sentado que los sorteos serán independientes, manteniendo el rango en tanto resulten sorteados en una u otra condición de manera independiente entre listas de titulares y suplentes”.

Ahora bien, tras duplicarse la lista de titulares de la categoría “A” a los fines de cubrir la lista de suplentes, resulta que los integrantes de dicha lista exceden en un (1) lugar a las vacantes disponibles (10 vacantes). Sin embargo, razones de orden práctico aconsejan incluir a todos los estudios contables postulados (11) en la lista de suplentes, y evitar así, la conformación de un orden de mérito para determinar los suplentes requeridos por la mencionada Resolución Administrativa.

En definitiva, la lista de síndicos suplentes categoría “A” quedará conformada con los mencionados once (11) estudios contables.

7) En cuanto a la lista de síndicos correspondiente a la categoría “B”, se corrobora la existencia de cincuenta y ocho (58) aspirantes, de los que, a resultas de lo indicado en el considerando 5 de la presente resolución, deben ser descontados cuatro (4) postulantes que en definitiva integran los estudios que han sido designados para cubrir la listas de la categoría “A” (art. 5 del Reglamento Único). En consecuencia, del total de postulantes a considerar queda la cantidad de cincuenta y cuatro (54) aspirantes para conformar la lista de síndicos de la categoría “B”.

Según resulta de los legajos presentados, cuarenta y tres (43) profesionales cuentan con experiencia en sindicatura concursal (no noveles) y once (11) son noveles en los términos del art. 1 del Acuerdo Reglamentario N.º 1270 Serie “A” del 17/03/15.

Corresponde poner de resalto que se requirió –vía correo electrónico– al contador Pablo Martín Tarifa –postulante novel– la subsanación del domicilio constituido, y el profesional manifestó su imposibilidad de continuar participando de la selección (ver certificado del 02/05/2022); es así que procede, sin más, su exclusión de la convocatoria.

Por todo ello, resultan cincuenta y tres (53) los aspirantes en condiciones de conformar la lista de síndicos categoría “B”, de los cuales cuarenta y dos (42) cuentan con experiencia en sindicatura concursal (no noveles) y once (11) son noveles. Conforme lo reglado por la Resolución Administrativa N.° 1 del 29/12/2021, la lista de Sindicatura Categoría “B” deberá estar integrada por cuarenta (40) titulares y treinta (30) suplentes, de los cuales, conforme lo dispuesto por el art. 8 del Acuerdo Reglamentario Nº 1270, Serie A, del 17/03/15, el quince (15%) debe reunir la condición de noveles profesionales, es decir, seis (6) cargos titulares deben ser cubiertos por noveles profesionales y los restantes treinta y cuatro (34) cargos por profesionales con experiencia en sindicatura concursal (no noveles); así como al menos cuatro (4) cargos suplentes deben ser cubiertos por noveles profesionales y los restantes veintiséis (26) cargos suplentes por profesionales con experiencia en sindicatura concursal (no noveles).

8) De acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Reglamento Único, en un primer paso se precalificaron a los postulantes con experiencia en sindicatura concursal (no noveles) que contaban con especialización en sindicatura concursal y domicilio real y profesional en la cuarta circunscripción, obteniéndose diecisiete (17) aspirantes que reúnen ambos requisitos, a saber:

1) Bachiochi, Daniel Eduardo

2) Bonatti, Marcelo Alberto

3) Brusa, Nelbi Sandra

4) Caballero, Javier Alberto

5) Caminos, Fabiana Elizabeth

6) Caporalini, Jesica Carla

7) Grasso, Jorge Carlos

8) Mainero, Valeria Elisa

9) Manavella, Néstor José

10) Masciotta, Marcelo Oscar

11) Perazzio, Myriam Beatriz

12) Quaglia, Ariel Carlos

13) Resio, Mario Roberto

14) Rodriguez, Alicia del V

15) Rolotti, Marta del Valle

16) Scaglia, Roberto Pablo

17) Tepli, María Emilia

9) A continuación, de acuerdo al siguiente criterio de preferencia, fueron seleccionados los postulantes con experiencia en sindicatura concursal (no noveles) que cuentan con especialización en sindicatura concursal y domicilio profesional en la cuarta circunscripción, aunque con domicilio real en otra circunscripción. Se obtiene como resultado catorce (14) postulantes, a saber:

1) Altamirano, Graciela del Valle

2) Blangino, Alejandra Elisa

3) Bonessi, Dante Américo

4) Carmona, Laura María

5) Citati Luque, Patricio Rogelio

6) Donghi, Maximiliano

7) Fada, Gabriel Guillermo

8) Gel, Jaime Gabriel

9) Huber, Vanesa

10) Lamberti, Ariadna Marcela

11) Misino, Alberto Federico G.

12) Misino, Fedra María Gracia

13) Misino, Leopoldo Gastón

14) Moyano, María Cristina

10) En consecuencia, de acuerdo al orden de preferencia, las listas quedarán integradas, en primer lugar, por los treinta y un (31) aspirantes con experiencia en sindicatura concursal (no noveles) que reúnen el requisito de especialidad en sindicatura concursal, de los cuales diecisiete (17) cuentan –además– con la preferencia que les otorga el domicilio real y profesional en la cuarta circunscripción judicial. Las tres vacantes que restan (excluidas las reservadas a noveles) deben cubrirse por orden de mérito entre los diez (10) postulantes que sí tienen título de especialización en sindicatura concursal pero no domicilio profesional ni real en esta circunscripción.

A continuación, se detallan los aspirantes a cubrir las vacantes en esas condiciones:

1) Calla, Doris Marina

2) Corso, Pablo Andrés

3) Fernández, María Fabiana

4) Gallo, Germán Pablo

5) Ledesma, Juan Carlos

6) Nazar, Mariana

7) Pereyra, Edgardo Germán

8) Preve, José Eduardo

9) Sosa, Laura Beatriz

10) Wainstein, Jorge Daniel

11) Analizados los antecedentes enviados por la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (ver documentos adjuntos al certificado del 01/07/2022), según las pautas establecidas por el art. 9 del A.R. TSJ Nº. 958, serie A, del 09/12/2008, se obtuvo el siguiente orden de mérito para cubrir los lugares vacantes de síndicos titulares, categoría “B”:

1) Wainstein, Jorge Daniel (66,200 puntos)

2) Pereyra, Edgardo Germán (60,200 puntos)

3) Sosa, Laura Beatriz (59,700 puntos)

4) Preve, José Eduardo (59,000 puntos)

5) Ledesma, Juan Carlos (57,600 puntos)

6) Calla, Doris Marina (57,000 puntos)

7) Fernández, María Fabiana (50,400 puntos)

8) Corso, Pablo Andrés (46,300 puntos)

9) Nazar, Mariana (36,000 puntos)

10) Gallo, Germán Pablo (34,200 puntos) Efectuado el orden de mérito, corresponde cubrir las tres (3) vacantes de titulares con experiencia en sindicatura concursal (no noveles) con los tres (3) primeros del orden de mérito anterior, a saber:

1) Wainstein, Jorge Daniel

2) Pereyra, Edgardo Germán

3) Sosa, Laura Beatriz 12)

En resumen de lo anterior, corresponde conformar la lista de síndicos titulares con experiencia en sindicatura concursal (85%) de la categoría “B” con: los diecisiete (17) profesionales que reúnen los requisitos de preferencia de especialidad en sindicatura concursal y de domicilio real y profesional en la cuarta circunscripción (consid. 8 de la presente resolución), los catorce (14) profesionales que no cuentan con domicilio real en la cuarta circunscripción pero son especialistas en sindicatura concursal y poseen domicilio profesional en esta circunscripción (consid. 9), y los tres (3) primeros profesionales que encabezan el orden de mérito confeccionado entre aquéllos que son especialistas en sindicatura concursal pero no tienen domicilio profesional ni real en esta circunscripción (consid. 11). Por ello, la lista de síndicos titulares con experiencia en sindicatura concursal de la categoría “B” queda integrada por los siguientes contadores y contadoras:

1) Altamirano, Graciela del Valle

2) Bachiochi, Daniel Eduardo

3) Blangino, Alejandra Elisa

4) Bonatti, Marcelo Alberto

5) Bonessi, Dante Américo

6) Brusa, Nelbi Sandra

7) Caballero, Javier Alberto

8) Caminos, Fabiana Elizabeth

9) Caporalini, Jesica Carla

10) Carmona, Laura María

11) Citati Luque, Patricio Rogelio

12) Donghi, Maximiliano

13) Fada, Gabriel Guillermo

14) Gel, Jaime Gabriel

15) Grasso, Jorge Carlos

16) Huber, Vanesa

17) Lamberti, Ariadna Marcela

18) Mainero, Valeria Elisa

19) Manavella, Néstor José

20) Masciotta, Marcelo Oscar

21) Misino, Alberto Federico G.

22) Misino, Fedra María Gracia

23) Misino, Leopoldo Gastón

24) Moyano, María Cristina

25) Perazzio, Myriam Beatriz

26) Pereyra, Edgardo Germán

27) Quaglia, Ariel Carlos

28) Resio, Mario Roberto

29) Rodriguez, Alicia del V.

30) Rolotti, Marta del Valle

31) Scaglia, Roberto Pablo

32) Sosa, Laura Beatriz

33) Tepli, María Emilia

34) Wainstein, Jorge Daniel

13) Los restantes siete (7) postulantes del orden de mérito referido que obtuvieron menor puntaje, a los que se suma el aspirante que no cuenta con especialización en sindicatura concursal –contador Héctor Rubén Veites–, pasan a conformar la lista de síndicos suplentes de la categoría “B”. Estos son:

1) Calla, Doris Marina

2) Corso, Pablo Andrés

3) Fernández, María Fabiana

4) Gallo, Germán Pablo

5) Ledesma, Juan Carlos

6) Nazar, Mariana

7) Preve, José Eduardo

8) Veites, Héctor Rubén

14) En cuanto al cupo reservado a noveles, de un total de once (11) inscritos, tres (3) de ellos cuentan con especialización en sindicatura concursal, por lo que corresponde asignarles prioridad para integrar la lista de síndicos titulares, cat. B (Ac. Regl. N.° 1270). Estos son:

1) Bergero, Karin Ileana

2) Ingaramo, Pablo Leonardo

3) Mercado, Hugo Luis

15) Las restantes tres vacantes deben cubrirse por orden de mérito entre los cuatro (4) postulantes noveles que no tienen título de especialización en sindicatura concursal pero sí domicilio profesional y real en esta circunscripción. A continuación, se detallan los aspirantes a cubrir las vacantes:

1) Barra, Bernardo Mateo

2) Guillen, Nahuel Roque

3) Salusso, Mauricio

4) Sarmiento, Franco Ariel

16) Analizados los antecedentes remitidos por la Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Área de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, según las pautas establecidas por el art. 9 del A.R. TSJ Nº. 958, serie A, del 09/12/2008, se obtuvo el siguiente orden de mérito para cubrir los lugares vacantes de síndicos noveles titulares de la categoría “B”, según planilla que se adjuntó oportunamente (certificado del 01/07/2022):

1) Salusso, Mauricio (2,100 puntos)

2) Barra, Bernardo Mateo (0 puntos)

3) Guillen, Nahuel Roque (0 puntos)

4) Sarmiento, Franco Ariel (0 puntos) Efectuado el orden de mérito, uno solo de los postulantes obtuvo puntaje, por lo cual, dicho postulante pasa directamente a conformar la lista de titulares Categoría B (noveles).

17) Respecto de los tres postulantes restantes (sin puntaje asignado), corresponde proceder al sorteo previsto en el A.R. TSJ Nº 1270 (art. 10 inc. b, última parte). Dicho sorteo tuvo lugar en la audiencia fijada para el día 28/07/2022. Resultaron sorteados los contadores Nahuel Roque Guillen y Franco Ariel Sarmiento (ver acta de audiencia adjunta al certificado del 28/07/2022).

En concreto, queda cubierta la nómina de síndicos noveles titulares con el primero del orden de mérito y los dos designados por sorteo, a saber:

1) Salusso, Mauricio

2) Guillen, Nahuel Roque

3) Sarmiento, Franco Ariel

18) En suma, corresponde conformar la lista de síndicos noveles titulares (15%) de la categoría “B”, con los tres (3) profesionales que reúnen el requisito de preferencia de especialidad en sindicatura concursal (consid. 14), con el profesional que encabeza el orden de mérito confeccionado entre aquéllos que, si bien no son especialistas en sindicatura concursal, tienen domicilio real y profesional en esta circunscripción (consid. 16), y con los dos (2) profesionales designados por sorteo del 28/07/2022.

Por todo ello, la lista de síndicos noveles titulares de la categoría “B” queda integrada por los siguientes contadores y contadoras:

1) Bergero, Karin Ileana

2) Guillen, Nahuel Roque

3) Ingaramo, Pablo Leonardo

4) Mercado, Hugo Luis

5) Salusso, Mauricio

6) Sarmiento, Franco Ariel

19) El postulante restante del orden de mérito referido –Cr. Bernardo Mateo Barra–, junto con los cuatro (4) aspirantes noveles que no cuentan con especialización en sindicatura concursal ni domicilio profesional ni real en la circunscripción, pasan a integrar la lista de síndicos noveles suplentes de la categoría “B”.

Ellos son:

1) Aguiar, Melina Guadalupe

2) Alfonso, Nicolás

3) Barra, Bernardo Mateo

4) Carrizo, Eduardo Ariel

5) Dutto, Sebastián

20) Se advierte que el número de síndicos noveles que integra la lista de suplentes excede el porcentaje asegurado para ellos por el Ac. Regl. N.° 1270 (15%, lo que equivale a cuatro cargos suplentes). Sin embargo, atento a la insuficiencia de aspirantes con experiencia (no noveles) que conforman la lista de suplentes, todos son admitidos en esa calidad (lista de suplentes Categoría B).

21) Corresponde establecer que, cuando se dispongan las suplencias o vacancias de síndicos noveles titulares –conforme a lo dispuesto por el art. 253, incs. 8 y 9, Ley 24.522–, deberá cubrirse el cargo con el síndico novel suplente que corresponda según el sorteo a realizarse. Ello, a los fines de resguardar el cupo dispuesto por el considerando 8° de la Resolución Administrativa N.° 1 del 29/12/202 y art. 8 del Acuerdo Reglamentario N° 1270 TSJ serie A del 17/03/2015.

Por todo ello, el tribunal integrado según art. 382 Cód. Proc. Civ. y Com., aplicable también a esta resolución administrativa,

RESUELVE:

I) Conformar la lista de síndicos titulares para la Categoría “A” con los siguientes estudios contables:

1) Daniel Cerino – Federico Devalli, Estudio Contable Integrantes: Daniel Rodolfo Cerino y Federico Alfonso Devalli. Domicilio constituido: General Paz N.° 221, depto. 13, Villa María. Correo electrónico: federico.devalli@gmail.com – cr.danielcerino@hotmail.com

2) Etcheverry – Salcedo, Estudio Contable Integrantes: Natalia Ivon Salcedo y María Florencia Etcheverry Piedrabuena. Domicilio constituido: Mendoza N.° 1623, Villa María. Correo electrónico: etcheverrysalcedo@gmail.com – cra.etcheverry@gmail.com.

3) Guitman – Romero Carranza, Estudio Contable Integrantes: Carlos José Guitman y Santiago Romero Carranza. Domicilio constituido: Rucci N.° 254, piso 8, dpto. C, Villa María. Correo electrónico: cr.carlos@guitmanyasoc.com.ar – guitman.romerocarranza@gmail.com.

4) Palmiotti – Martin, Estudio Contable Integrantes: Ileana Edith Palmiotti y Susana Nieves Martin. Domicilio constituido: 25 de Mayo N.° 122, piso 3, dpto. A, Villa María. Correo electrónico: susananievesmartin@gmail.com – ilepalmiotti@gmail.com.

5) Rios Luis Leonardo – Spollansky Agustín, Estudio Contable Integrantes: Luis Leonardo Rios y Agustín Spollansky. Domicilio constituido: Rucci N.° 254, piso 8, dpto. C, Villa María. Correo electrónico: crleorios@hotmail.com – cr.agustins@gmail.com.

6) Roberto Vogliotti – Santiago Vogliotti, Estudio Contable Integrantes: Roberto Eugenio Vogliotti y Santiago Tomás Vogliotti. Domicilio constituido: General Paz N.° 221, dpto. 13, Villa María. Correo electrónico: r_vogliotti@hotmail.com – santiago_vogliotti@hotmail.com.

7) Rodríguez – Nisman, Estudio Contable Integrantes: Raúl Nisman y Adolfo Alberto Rodríguez. Domicilio constituido: Rucci N.° 254, piso 8, dpto. C, Villa María. Correo electrónico: concursal@esinco.com.ar – adolforodriguez08@gmail.com.

8) Salcedo – Teliczan, Estudio Contable Integrantes: Carlos Alberto Salcedo y Rosa Elena Teliczan. Domicilio constituido: Mendoza N.° 1623, Villa María. Correo electrónico: estudiosalcedoteliczan@hotmail.com.

9) Valazza & Kohan, Estudio Contable Integrantes: Claudio Antonio Valazza y Ariel Héctor Kohan. Domicilio constituido: La Rioja N.° 668, Villa María. Correo electrónico: c_valazza@hotmail.com – ahkohan@hotmail.com.

10) Vázquez Ángel Rodolfo & Martinetti Alfredo Lalo, Estudio Contable Integrantes: Alfredo Lalo Martinetti y Ángel Rodolfo Vázquez. Domicilio constituido: General Paz N.° 431, Villa María. Correo electrónico: lalomartinetti@gmail.com.

11) Werbin – Laso – Melero, Estudio Contable Integrantes: Roberto Horacio Werbin, José Manuel Melero y Andrés Laso. Domicilio constituido: Santa Fe N.° 1388, Villa María. Correo electrónico: robertowerbin@yahoo.com.ar. Dicha lista se duplicará a los fines de conformar la lista de suplentes Categoría A.

II) Conformar la lista de síndicos titulares para la categoría “B”, de acuerdo al orden de preferencia y de mérito indicados en los considerandos respectivos, con los siguientes contadores y contadoras:

1) Altamirano, Graciela del Valle DNI N.°: 13.151.690 Matrícula: 10-10761- 8 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: gracieladelvallealtamirano@hotmail.com – estudiomisino@gmail.com

2) Bachiochi, Daniel Eduardo DNI N.°: 12.145.243 Matrícula: 10-05281-9 Domicilio constituido: Chile nº 344 – 2º piso – Villa María Correo electrónico: danielebachiochi@gmail.com – alidelvrodriguez@gmail.com

3) Bergero, Karin Ileana (novel) DNI N.°: 26.370.622 Matrícula: 10-12131-5 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: karinbergero@hotmail.com – estudiomisino@gmail.com

4) Blangino, Alejandra Elisa DNI N.°: 28.651.703 Matrícula: 10-14102-7 Domicilio constituido: San Juan nº 722 – Villa María Correo electrónico: aleja1701@hotmail.com – sindicasconcursales@gmail.com

5) Bonatti, Marcelo Alberto DNI N.°: 17.328.667 Matrícula: 10-08402-3 Domicilio constituido: Santa Fe nº 1388 – Villa María Correo electrónico: marcelo_bonatti@hotmail.com

6) Bonessi, Dante Américo DNI N.°: 14.314.096 Matrícula: 10-07249-1 Domicilio constituido: Leandro N. Alem nº 382 – 1º piso – Dpto. 1 – Villa María Correo electrónico: dantebonessi@arnet.com.ar

7) Brusa, Nelbi Sandra DNI N.°: 17.281.694 Matrícula: 10-08518-7 Domicilio constituido: Salta nº 1841 – Villa María Correo electrónico: brusanelbi@gmail.com – estudio_brusa@arnet.com.ar

8) Caballero, Javier Alberto DNI N.°: 26.862.506 Matrícula: 10-12781-8 Domicilio constituido: Salta nº 1422 – Villa María Correo electrónico: javicaba23@hotmail.com – cr_caballero@live.com.ar

9) Caminos, Fabiana Elizabeth DNI N.°: 17.777.326 Matrícula: 10-10005-1 Domicilio constituido: San Juan nº 722 – Villa María Correo electrónico: fabicaminos@gmail.com – sindicasconcursales@gmail.com

10) Caporalini, Jesica Carla DNI N.°: 31.062.788 Matrícula: 10-15289-2 Domicilio constituido: San Juan nº 722 – Villa María Correo electrónico: Jesica_caporalini@yahoo.com – sindicasconcursales@gmail.com

11) Carmona, Laura María DNI N.°: 14.665.598 Matrícula: 10-10491-6 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: lauramariacarmona@hotmail.com – estudiomisino@gmail.com

12) Citati Luque, Patricio Rogelio DNI N.°: 24.472.910 Matrícula: 10-12455-0 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: patriciocitati@hotmail.com – estudiomisino@gmail.com

13) Donghi, Maximiliano DNI N.°: 26.672.841 Matrícula: 10-12425-3 Domicilio constituido: Santa Fe nº 1388 – Villa María Correo electrónico: maxidonghi@gmail.com – estudiohuberdonghi@gmail.com

14) Fada, Gabriel Guillermo DNI N.°: 23.198.766 Matrícula: 10-10322-7 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: gabriel.fada@estudiofada.com.ar – estudiomisino@gmail.com

15) Gel, Jaime Gabriel DNI N.°: 22.222.545 Matrícula: 10-10424-4 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: jaimeggel@hotmail.com – estudiomisino@gmail.com

16) Grasso, Jorge Carlos DNI N.°: 11.099.689 Matrícula: 10-04023-2 Domicilio constituido: San Martín nº 437 – 3º piso – Dpto. A – Villa María Correo electrónico: jcgrasso54@gmail.com

17) Guillen, Nahuel Roque (novel) DNI N.°: 35.638.781. Matrícula: 10-18879-4. Domicilio constituido: 25 de Mayo n° 386 – Villa Maria. Correo electrónico: cr.nahuelguillen@hotmail.com

18) Huber, Vanesa DNI N.°: 26.095.466 Matrícula: 10-12123-0 Domicilio constituido: Santa Fe nº 138 – Villa María Correo electrónico: vanesahuber@hotmail.com – estudiohuberdonghi@gmail.com

19) Ingaramo, Pablo Leonardo (novel) DNI N.°: 27.444.737 Matrícula: 10-15788-0 Domicilio constituido: Santa Fe nº 1388 – Villa María Correo electrónico: crpabloingaramo@hotmail.com

20) Lamberti, Ariadna Marcela DNI N.°: 29.363.435 Matrícula: 10-13638-0 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: ariadnaestudio@hotmail.com

21) Mainero, Valeria Elisa DNI N.°: 25.451.988 Matrícula: 10-12586-7 Domicilio constituido: Carlos Pellegrini nº 424 – Villa María Correo electrónico: valemainar@yahoo.com.ar

22) Manavella, Néstor José DNI N.°: 20.624.903 Matrícula: 10-09531-7 Domicilio constituido: Bv. Vélez Sarsfield nº 1170 – piso 12 – of. 56 – Villa María Correo electrónico: nmanavella@gmail.com – nmanavellaestudio@gmail.com

23) Masciotta, Marcelo Oscar DNI N.°: 13.457.881 Matrícula: 10-05832-9 Domicilio constituido: Leandro N. Alem nº 382 – Planta Baja – Villa María Correo electrónico: marcelomasciotta@hotmail.com

24) Mercado, Hugo Luis (novel) DNI N.°: 12.510.611 Matrícula: 10-06790-7 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: estudiomisino@gmail.com – hugmerc@hotmail.com

25) Misino, Alberto Federico G. DNI N.°: 21.967.197 Matrícula: 10-10390-6 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: estudiomisino@gmail.com – albertomisino@gmail.com

26) Misino, Fedra María Gracia DNI N.°: 23.459.180 Matrícula: 10-11597-2 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: fedramisino@gmail.com – estudiomisino@gmail.com

27) Misino, Leopoldo Gastón DNI N.°: 26.087.340 Matrícula: 10-11906-6 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: leopoldomisino@gmail.com – estudiomisino@gmail.com

28) Moyano, María Cristina DNI N.°: 13.373.681 Matrícula: 10-05653-8 Domicilio constituido: La Rioja nº 1175 – Villa María Correo electrónico: cristina_moyano59@yahoo.com.ar

29) Perazzio, Myriam Beatriz DNI N.°: 23.181.042 Matrícula: 10-10583-4 Domicilio constituido: Juárez Celman nº 1149 – Villa María Correo electrónico: myriam_perazzio@hotmail.com

30) Pereyra, Edgardo Germán DNI N.°: 10.585.370. Matrícula: 10-03282-4. Domicilio constituido: Santa Fe n°1388 – Villa María. Correo electrónico: edgardo@heritage.com.ar – pereyraerg714@gmail.com

31) Quaglia, Ariel Carlos DNI N.°: 20.260.294 Matrícula: 10-10216-3 Domicilio constituido: Santa Fe nº 1388 – Villa María Correo electrónico: arielquaglia@yahoo.com.ar

32) Resio, Mario Roberto DNI N.°: 16.465.056 Matrícula: 10-07032-7 Domicilio constituido: Salta nº 1475 – Villa María Correo electrónico: marioresio@hotmail.com

33) Rodriguez, Alicia del V. DNI N.°: 12.145.362 Matrícula: 10-05578-8 Domicilio constituido: Chile nº 344 – Villa María Correo electrónico: alidelvrodriguez@gmail.com

34) Rolotti, Marta del Valle DNI N.°: 11.257.885 Matrícula: 10-03688-8 Domicilio constituido: Santa Fe nº 1388 – Villa María Correo electrónico: caffaratti_rolotti@yahoo.com.ar

35) Salusso, Mauricio (novel) DNI N.°: 35.638.951. Matrícula: 10-18679-8. Domicilio constituido: Lisandro de la Torre n° 389 – Villa María, Correo electrónico: maurisalusso@hotmail.com

36) Sarmiento, Franco Ariel (novel) DNI N.°: 28.064.419. Matrícula: 10-15913-8. Domicilio constituido: Carlos Pellegrini n° 424 – Villa María. Correo electrónico: francoasarmiento@gmail.com –ecfrancosarmiento@gmail.com

37) Scaglia, Roberto Pablo DNI N.°: 21.719.464 Matrícula: 10-10406-0 Domicilio constituido: Santa Fe nº 1388 – Villa María Correo electrónico: cr_scaglia@live.com.ar

38) Sosa, Laura Beatriz DNI N.°: 14.747.612. Matrícula: 10-06792-1. Domicilio constituido: Bv. Vélez Sarsfield n° 1170, p. 12, of. 56 – Villa María. Correo electrónico: sindicolaurasosa@gmail.com

39) Tepli, María Emilia DNI N.°: 27.444.724 Matrícula: 10-14094-9 Domicilio constituido: General Paz nº 436 – Villa María Correo electrónico: militepli@hotmail.com – estudiocontabletepli@gmail.com

40) Wainstein, Jorge Daniel DNI N.°: 17.428.442. Matrícula: 10-08865-0. Domicilio constituido: Carlos Pellegrini n° 424 – Villa María. Correo electrónico: wainsteinestudio@gmail.com – periciasfederales@gmail.com

III) Asimismo, conformar la lista de síndicos suplentes para la categoría “B” de acuerdo al orden establecido, con los siguientes contadores y contadoras:

1) Aguiar, Melina Guadalupe (novel) DNI N.°: 32.182.243 Matrícula: 10-17308-8 Domicilio constituido: Carlos Pellegrini nº 424 – Villa María Correo electrónico: melina_217@hotmail.com – melinagaguiar@gmail.com

2) Alfonso, Nicolás (novel) DNI N.°: 33.699.737 Matrícula: 10-17451-7 Domicilio constituido: Carlos Pellegrini nº 424 – Villa María Correo electrónico: nicolas.a.alfonso@gmail.com – nicolas@nest-estudio.com

3) Barra, Bernardo Mateo (novel) DNI N.°: 35.673.937. Matrícula: 10-19295-7. Domicilio constituido: Rivadavia n° 11 – Villa María. Correo electrónico: barra_03@hotmail.com

4) Calla, Doris Marina DNI N.°: 12.744.537. Matrícula: 10-05336-2. Domicilio constituido: Fernando Bonfiglioli n° 211 – Villa María. Correo electrónico: doriscalla@yahoo.com.ar

5) Carrizo, Eduardo Ariel (novel) DNI N.°: 24.794.502 Matrícula: 10-18457-0 Domicilio constituido: Leandro N. Alem nº 382 – Planta Baja – Villa María Correo electrónico: eduardoarielcarrizo@hotmail.com

6) Corso, Pablo Andrés DNI N.°: 24.682.260. Matrícula: 10-12006-0. Domicilio constituido: Méjico n° 470, piso 3 – Villa María. Correo electrónico: corpablo@hotmail.com – ercorso@hotmail.com

7) Dutto, Sebastián (novel) DNI N.°: 35.526.857 Matrícula: 10-19382-0 Domicilio constituido: Carlos Pellegrini nº 424 – Villa María Correo electrónico: sebastiandutto@gmail.com

8) Fernández, María Fabiana DNI N.°: 17.222.151. Matrícula: 10-09297-4. Domicilio constituido: 25 de Mayo n° 122, piso 3, dpto. a – Villa María. Correo electrónico: craffernandez@gmail.com

9) Gallo, Germán Pablo DNI N.°: 23.957.486. Matrícula: 10-13413-1. Domicilio constituido: Salta n° 1422 – Villa María. Correo electrónico: Germánpablogallo@gmail.com – estudio misino@gmail.com

10) Ledesma, Juan Carlos DNI N.°: 7.645.601. Matrícula: 10-04077-5. Domicilio constituido: 25 de Mayo n° 122, piso 3, dpto. a – Villa María. Correo electrónico: jc.ledesma@estudio-ledesma.com – jcledesma556@gmail.com

11) Nazar, Mariana DNI N.°: 25.917.258. Matrícula: 10-13309-1. Domicilio constituido: Mendoza n° 1623, PB – Villa María. Correo electrónico: marian.nazar@gmail.com

12) Preve, José Eduardo DNI N.°: 14.892.254. Matrícula: 10-09271-4. Domicilio constituido: Méjico n° 470 – Villa María. Correo electrónico: estudiopreve@gmail.com

13) Veites, Héctor Rubén DNI N.°: 24.999.986 Matrícula: 10-14256-3 Domicilio constituido: Santa Fe nº 1391 – Villa María Correo electrónico: estudioveites@hotmail.com – estudiojuridicoveites@gmail.com

IV) Establecer que, cuando se dispongan las suplencias o vacancias de síndicos noveles titulares –conforme a lo dispuesto por el art. 253, incs. 8 y 9, Ley 24.522–, deberá cubrirse el cargo con el síndico novel suplente que corresponda según el sorteo a realizarse.

V) Publicar la presente resolución durante tres días corridos en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme las pautas y a los fines establecidos por el art. 12 del Reglamento Único de conformación de listas de síndicos concursales; comuníquese al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y déjese copia de la presente a disposición de los interesados en la Mesa de entradas de este tribunal.

VI) Oportunamente remítanse las listas conformadas de síndicas y síndicos individuales (Categoría B) de titulares y suplentes, y de estudios contables (Categoría A), titulares y suplentes, para concursos preventivos y quiebras, respectivamente. Protocolícese y hágase saber.

FDO. AUGUSTO GABRIEL CAMMISA – ALBERTO RAMIRO DOMENECH, VOCALES

