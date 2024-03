Siete años después, vuelven a juzgar al exjuez federal Carlos Otero Álvarez

El exmagistrado fue absuelto en 2017. Se lo acusa de los delitos de Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario judicial cuando se desempeñaba como secretario del TOF N1

En el Tribunal Oral Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba comenzará este miércoles un nuevo juicio al exmagistrado Carlos Otero Álvarez, absuelto en el Juicio a los Magistrados, realizado en 2017.

El debate oral tiene lugar luego de que la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, anulara la sentencia dictada en aquella oportunidad “por no contener los fundamentos jurídicos suficientes y no resultar congruente con el cuadro de prueba”.

En ese contexto, se devolvieron las actuaciones al tribunal cordobés para que, con una nueva y distinta conformación, “dicte sentencia con ajuste a los lineamientos” señalados por la Casación, que, en síntesis, sostuvo que debe ajustarse a los paradigmas internacionales de derechos humanos y tener en cuenta el contexto de terrorismo de Estado y no realizar “valoraciones parcializadas de las pruebas colectadas”.

En esta oportunidad, el Tribunal que tramita el juicio estará integrado por Noel Costa (Córdoba), Mario Martínez (La Rioja) y José Escobar Cello (Santa Fe).

Otero Álvarez, ex secretario del juez federal de Córdoba Adolfo Zamboni Ledesma, está acusado de 92 hechos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público -abuso de autoridad- y 41 hechos por los delitos de omitir revelar a la autoridad competente allanamientos y detenciones ilegales, en la época de la última dictadura cívico-militar.

Cabe recordar que durante el Juicio a los Magistrados (Causa Cornejo), el tribunal integrado por Julián Falcucci (presidente), José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino, absolvió por unanimidad a Otero Álvarez y condenó a tres años de prisión al ex juez Miguel Ángel Puga y al ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo.

En el juicio, los fiscales acusaron a Otero Alvarez por omitir denunciar los delitos de imposición de tormentos, privación ilegítima de libertad, robo, abuso sexual y homicidio agravado de los que tomó conocimiento en su condición de Secretario del Juzgado Federal nº 1, sin que formulase una denuncia al respecto pese a conocer que las “detenciones de varias de las personas acusadas por presunta infracción a la ley 20.840 en las que intervino como Secretario eran ilegítimas”.

El tribunal lo absolvió afirmando que Otero Alvarez actuó como fedatario. Es decir, labró el acta mediante la cual los distintos imputados hicieron saber de los padecimientos que sufrieron mientras permanecieron detenidos en el D-2 y “quien debía en cada caso evacuar las citas de esas indagatorias era el juez federal que en ese momento estaba interviniendo, quien tenía los atributos de la jurisdicción, esto es en el caso, Adolfo Zamboni Ledesma”.

Así, concluyeron que “la afirmación del Fiscal General de que frente a la inacción del juez el Secretario debió, siempre sobre la base de ese deber, realizar la denuncia de privación ilegítima de libertad, tormentos, robo, abuso sexual padecidos por los imputados víctimas ante un juez diferente, no solamente es contraria a los usos de la época –la Cámara dispone que el mismo juez investigue los apremios-, sino que supone poner en cabeza del funcionario una obligación que no es propia de su función y que además no surge de la ley, porque si bien ésta le impone el deber de denunciar los delitos que conoce, no se refiere por cierto a los delitos que ya fueron puestos en conocimiento por la propia víctima ante el juez competente”.

El Ministerio Público había solicitado siete años de prisión para Otero Alvarez y cinco para los condenados.

En este nuevo juicio oral actuarán en representación del Ministerio Público Carlos Facundo Trotta y Carlos Gonella. El abogado defensor del ex magistrado será el abogado Julio Deheza.