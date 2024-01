Resarcen pérdida de tiempo por el “peregrinaje” para reclamar instalación de una línea telefónica

Al interpretar que la sola disponibilidad que invoca el apelante no fue suficiente frente a la prestación insatisfecha del accionante, quien debió continuar sus reclamos y aun así no obtenía la línea telefónica que había contratado, la Cámara 5ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la condenó a Telecom Argentina SA por daño punitivo, al no darle un trato digno al consumidor.

El fallo también ratificó el daño moral y su cuantificación, destacando el valor de la pérdida de tiempo que le insumió realizar los reclamos.