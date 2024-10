Reconocen parcialmente daños a ex jueza por retiros en su cuenta bancaria

La Cámara Federal de Resistencia condenó al Banco de la Nación Argentina (BNA), al Banco de Formosa SA y a la empresa Red Link SA a pagar $4,000 a una ex jueza, por extracciones no autorizadas de su cuenta bancaria, ocurridas en septiembre de 2007. El fallo fue firmado por las juezas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García.

En autos “P., A. M. c/ BNA y otros s/ Daños y Perjuicios”, el caso se originó cuando la ex magistrada A. M. P. intentó retirar dinero de un cajero automático del Banco de Formosa, pero su tarjeta fue retenida. Según el relato de la demandante, un desconocido se acercó y le sugirió que ingresara nuevamente su PIN, sin que la operación fuera exitosa. Días después, la mujer descubrió que se habían realizado extracciones no autorizadas de su cuenta, por un total de $16,000, situación que denunció como un posible fraude y presentó una demanda por daños y perjuicios contra las entidades responsables.

En primera instancia se rechazó la demanda, argumentando que no se había probado de manera concluyente la responsabilidad de las entidades bancarias en el incidente. La actora apeló la decisión, señalando que el fallo omitió valorar pruebas clave que demostraban fallas en la seguridad del sistema de cajeros automáticos y el incumplimiento de normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Responsables