El fiscal del juicio sostiene que se probó que el ex titular del OCCOVI actuó por orden del ex ministro de Planificación. Plateó que ambos asumieron que no iba a haber controles y que podrían ingresar al país casi 800 mil dólares enviados por el régimen venezolano, en 2007

En el juicio oral por el caso de la valija de Guido Antonini Wilson, el fiscal Marcelo Agüero Vera pidió que sean condenados el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, y el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

El acusador sostuvo que durante el debate se probó que el empresario venezolano intentó ingresar al país una valija con casi 800 mil dólares “a pedido de Uberti” y “por orden de De Vido”.

Además, planteó que los ex funcionarios “asumieron que no iba a haber controles” y que el equipaje no iba a ser detectado.

Para Uberti solicitó una pena de cuatro años y 10 meses de prisión y para De Vido cinco años, por el delito de tentativa de contrabando.

En cambio, decidió no acusar al ex titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, incriminado por encubrimiento.

En 2007, el venezolano arribó a la Argentina junto a Uberti con una valija con casi 800 mil dólares. Viajaba en un avión contratado por Enarsa.

Ante la Justicia de Estados Unidos, que se niega a extraditarlo, declaró que el dinero lo envió el por entonces jefe de Estado de Venezuela, Hugo Chávez, para fondear la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Alberto Fernádez

Cabe recordar durante la campaña presidencial de 2019, Alberto Fernández aseguró que esa versión nunca pudo ser confirmada por el Judicial local.

El caso generó un escándalo político. Antonini Wilson fue a un acto en la Casa Rosada y después se fue del país.

Siempre se sospechó que el dinero que trajo Antonini Wilson lo remitió Chávez, para apoyar a la actual vice.

La hipótesis no se logró probar en el juicio local pero la Fiscalía afirmó que “el dinero salió de las arcas de PDVSA”, la petrolera estatal venezolana.