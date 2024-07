Ordenan resarcir viaje de bodas frustrado por la pandemia de covid-19

Al acreditarse el incumplimiento contractual de Almundo.com, que percibió del accionante el precio de servicios que no fueron utilizados por el consumidor y no le restituyó el pago ni le ofreció una solución, además de no informarle de forma clara, completa y detallada el mecanismo de reprogramación del paquete turístico con motivo de la pandemia, el Juzgado 40º Civil y Comercial de Córdoba hizo lugar a la demanda entablada por daño emergente moral y punitivo.

El juez Alberto Mayda analizó que, el 21 de diciembre de 2019, los actores adquirieron de Almundo.com SRL y abonaron en su totalidad un paquete turístico ida y vuelta Córdoba-Punta Cana, que comprendía tickets aéreos de Copa Airlines; estadía en el Hotel Ocean Blue & Sand Beach Resort – All Inclusive, con entrada el 13 de octubre de 2020 y salida el 20 de ese mismo mes, así como servicios de traslado en destino y seguros de viaje.