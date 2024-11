Multan a ministro porteño por incumplir cautelar sobre ruidos molestos en un canil

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 23 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Francisco J. Ferrer, impuso una multa diaria de 100 mil pesos al ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Miguel Baistrocchi por incumplir una medida cautelar dictada para mitigar los ruidos molestos generados por un canil ubicado en la Plaza Santos Dumont, en el barrio porteño de Colegiales.

La acción de amparo fue presentada por los vecinos del edificio frente a la plaza, con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad y el abogado Jonatan Baldiviezo. En su denuncia, los vecinos argumentaron que el funcionamiento del canil violaba derechos fundamentales como la salud, una calidad de vida adecuada y un ambiente sano. Además, señalaron que la instalación carecía de Certificado de Aptitud Ambiental y no había cumplido con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni con la audiencia pública obligatoria.

Medidas



El juez Ferrer ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) adoptar medidas para reducir los niveles sonoros y garantizar que estos no excedieran los límites permisibles establecidos por el ASAE “Tipo II”, aplicables a la zona residencial donde viven los actores. Esta medida fue confirmada en agosto pasado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en el expediente “Lucuix, María Beatriz y otros contra GCBA sobre Incidente de Apelación – Amparo – Ambiental”.

Pese a las órdenes judiciales, se declaró el incumplimiento de la medida cautelar. Según el expediente, la Comuna 14 no designó personal suficiente para controlar el uso del canil. Los dos guardaparques asignados no lograron prevenir ruidos excesivos ni regular adecuadamente la cantidad de perros paseados simultáneamente.

El juez señaló que no se acreditaron acciones concretas del GCBA para cumplir con lo ordenado. Se destacó que no se habían implementado medidas efectivas para reducir los ruidos molestos y garantizar el respeto por los límites sonoros establecidos.

Ante esta situación, el juzgado dispuso una multa diaria de 100 mil pesos a partir del incumplimiento, dirigida al ministro Baistrocchi como máximo responsable de la cartera involucrada. Por su parte, la Comuna 14 debía acreditar el cumplimiento de las medidas ordenadas, pero las sanciones previstas para su presidente, Martín Oscar Cantera, fueron finalmente dejadas sin efecto.

Garantía



El fallo establece que el ministro debe garantizar la implementación de las acciones necesarias para disminuir la contaminación sonora en el canil y cumplir con los límites permitidos. La multa permanecerá vigente hasta que el GCBA demuestre el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

El caso refleja las tensiones entre los derechos de los vecinos y el uso de los espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. La Plaza Santos Dumont, situada en una zona densamente poblada, se ha convertido en un foco de conflicto por el impacto del canil en la calidad de vida de los residentes cercanos.

La decisión judicial enfatiza la importancia de cumplir con los estándares ambientales y los procedimientos participativos en la gestión de los espacios verdes, subrayando la responsabilidad del GCBA en garantizar un ambiente saludable para todos los ciudadanos.