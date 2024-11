Presupuesto 2025: se acerca el dead line, sin definiciones de Milei

Mientras la negociación entre la Nación y los gobernadores por el Presupuesto 2025 sigue empantanada y no hay certezas de una convocatoria a extraordinarias, la oposición más dura vuelve a la carga con su intención de rechazar el DNU que le dio vía libre al Ministerio de Economía para canjear deuda. Será en una sesión prevista para este martes en la Cámara de Diputados, en la que el quórum vuelve a ser una incógnita.

La sesión fue pedida por diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre en un último gesto de presión para forzar al Gobierno a que destrabe la ley de Presupuesto, pero hasta el momento no hubo ninguna convocatoria formal de la Casa Rosada a los gobernadores, que reclamaban una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Luis y Santiago Caputo.

“Dicen que quieren tener Presupuesto, pero hasta el momento no hubo avances”, indicó un diputado. No obstante, no se descarta que a último momento se produzca algún llamado. “Vamos a esperar”, dijo, al ser consultado sobre la sesión por el DNU y la postura que adoptarán los oficialismos locales.

Hace dos semanas, los gobernadores (que exigen el retorno de fondos coparticipables, giros a las cajas previsionales y compensaciones por el Consenso Fiscal 2017) cedieron a las presiones que bajaron desde Balcarce 50 y ordenaron a sus diputados no asistir a la sesión en la que se iba a tratar el mismo DNU y una reforma a la ley que regula estos decretos.

En tanto, la ayuda de los mandatarios provinciales no surtió el efecto esperado: el Poder Ejecutivo se mantuvo inflexible en su Presupuesto de déficit cero y hasta el momento no reabrió la negociación, por lo que todo se encamina a una segunda prórroga del Presupuesto 2023, lo que le daría al presidente Javier Milei la lapicera para reasignar partidas.