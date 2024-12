Mantienen apellido de una mujer en un caso de impugnación de paternidad

La Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa, La Pampa, resolvió parcialmente a favor de la apelación interpuesta en la causa “P. S. Z. y otro c/ C. M. A. s/ Impugnación y Filiación”. En su decisión, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia en relación con la impugnación de paternidad y la filiación reconocida, pero modificó aspectos vinculados a la imposición de costas y el nombre de la actora.

La acción judicial se originó a partir de la impugnación del reconocimiento filiatorio de N. C. P., realizado cuando la actora era menor de edad, y la posterior demanda de filiación biológica contra M. A. C. Tras un análisis genético, que confirmó la paternidad del demandado, el tribunal de primera instancia dictó sentencia el 2 de agosto de 2024. En ella, declaró a S. Z. P. como hija de M. A. C., dispuso la adición de su apellido y ordenó la imposición de costas por su orden. Estas decisiones fueron objeto de recurso de apelación por parte de la actora.

Agravios