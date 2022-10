El ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti habló sobre la decisión de la Cámara de Diputados, que rechazó que funcionarios y trabajadores judiciales paguen el Impuesto a las Ganancias.

El juez valoró el diálogo institucional que se desarrolló en las últimas horas, que incluyó reuniones con diputados, senadores y representantes del gremio de los judiciales.

“Nosotros no defendemos un privilegio, lo que se pretende es una regulación estable que dé previsibilidad”, aseguró.

Lorenzetti recordó que en 2016 el Congreso debatió la cuestión y que luego de otra ardua negociación se llegó a un proyecto consensuado que prevé un sistema similar al que rige en los Estados Unidos.

Cabe recordar que esa ley, que se encuentra vigente actualmente, incorpora al Impuesto a las Ganancias a los magistrados y trabajadores que fueron ingresando a los tribunales a partir de enero de 2017.

“Con una medida como esta no van a presionar, porque nosotros no aceptamos presiones. Nuestra responsabilidad es con la población, darle seguridad jurídica, decirle que se va a aplicar la Constitución Nacional y la ley y no mostrar una debilidad ante una cuestión tributaria”, dijo Loreznetti en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, en radio Mitre.

“Lo que es importante es la seguridad jurídica y si tenemos una ley que se cambia a cada rato, no hay seguridad jurídica”, añadió.

Lorenzetti explicó además que la Carta Magna establece la intangibilidad de salarios de magistrados y que, por ello, el impuesto no puede quedar sujeto a variaciones arbitrarias, porque eso podría ser interpretado como una presión; ello así, teniendo en cuenta que los jueces tienen prohibido realizar otras actividades privadas o comerciales.