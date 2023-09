La magistrada participó del plenario de la Cámara de Casación Pena donde se trató su caso y deslizó esa posibilidad

La Cámara Nacional de Casación Penal se reunió este en plenario martes para abordar un tema que, según describen fuentes judiciales, ya es «insostenible», respecto de la situación que se ha originado a partir de la decisión de la jueza Ana María Figueroa de permaneceer en su cargo. La jurista asumió en enero pero a la espera de que el Senado apruebe su prórroga para no jubilarse tras cumplir 75 años como indica la Constitución. Aunque el Congreso no la habilitó a seguir en su cargo, la magistrada informó hace un mes que no cumpliría sus funciones pero permaneciendo en el cargo.

El cónclave pasó a cuarto intermedio el próximo miércoles mientras Figueroa admitía estar analizando pedir una licencia extraordinaria. El paréntesis fue sugerido por el juez Alejandro Slokar, quien sostuvo que no podía negarse a la jueza su condición como tal.

No obstante, la propuesta fue resistida por Carlos Mahiques, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci entendiendo la urgencia de resolver la situación en el marco del plenario.

Si bien la situación de Figueroa lleva un mes sin resolverse, el tema se recalentó tras la publicación de un diario el pasado domingo, revelando que cobró la totalidad de su salario de agosto, de $ 3.700.000, sin haber ejercido su función.

Entre sus pares, la reticencia de la magistrada ha ocasionado que las funciones de la presidencia de Casación (de la que es titular), estén siendo cubiertas por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, que integran la Sala I con ella.

Ante esa situación lo que consideraron es que sin haberse pedido una licencia hasta tanto el Senado determine si dará tratamiento o no al pliego para que pueda continuar durante cinco años más en la Justicia, Figueroa ya «cesó en sus funciones». Esto es: debe jubilarse como indica la Constitución Nacional que es la que determina la edad tope siempre y cuando se acepte la prórroga por parte del Poder Ejecutivo, se apruebe en el Senado y se publique en el Boletín Oficial.

En el plenario se buscó atender cuestiones vinculadas a las autoridades y subrogancias», pero en su inicio Figueroa pidió la palabra para reiterar sus argumentos por los que considera que debe continuar en el cargo a la espera de que el Senado apruebe su pliego, sosteniendo que el trámite parlamentario no está concluido y que debe esperarse su fin tras su debate en el Senado.

En ese clima, Figueroa habría acusado a sus pares de querer desplazarla por ser la única mujer integrando la Cámara, ya que su par, Ángela Ledesma, de licencia. El planteo fue rechazado de plano por los otros jueces, quienes resaltaron que la discusión en juego no tenía nada que ver con una cuestión de género, sino con el hecho concreto de que la magistrada cumplió los 75 años y el trámite de su prórroga no se completó, por lo que debiera cesar en sus funciones.

Finalmente, varios camaristas estuvieron de acuerdo en señalar que la «rebeldía» de Figueroa, calificada de «inédita e improcedente», impide el normal funcionamiento, no sólo de la Sala I que integra, sino «la administración de justicia, las causas que tramitan en la sala se retrasan ante esta situación y ya pasó un mes», apuntaron.

Frente a este embate, Figueroa propuso volver a ejercer las tareas propias del cargo, pero quienes se oponen a su continuidad subrayaron que la discusión no giraba sobre el trabajo, sino sobre la edad cumplida y la no aprobación del Senado para que siga.

Fue en ese contexto que el camarista Slokar indicó que no se puede negar la condición de jueza que aún reviste Figueroa y en el marco de ese análisis se planteó la posibilidad de que se tome una licencia. De concretarse, varios magistrados estarían de acuerdo con la misma como una «solución intermedia», que permitiría cubrir el cargo de la magistrada con una suborgancia -que se sortea entre los jueces de la Casación- ya que la presidencia de la Cámara la asume el vice actual que es Mariano Borinsky.