El ministro de Seguridad y Justicia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Marcelo D’Alessandro, adelantó que el Gobierno de ésta recurrirá a la Justicia para que destrabe el ingreso al país de las pistolas Taser, cuya licitación y compra fueron autorizadas por el Gobierno nacional.

“No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten. Agotamos la instancia administrativa y si no tenemos respuesta esta semana vamos a ir a la vía judicial”, adelantó el funcionario en una entrevista, quien además denunció que el ingreso de las Taser “se mantiene frenado por una cuestión ideológica”.

2019

El ministro precisó que en marzo de 2019 se aprobó, mediante llamado a licitación pública, la adquisición de dispositivos de control electrónico con destino a la Policía Metropolitana; que en diciembre de 2020 se refrendó (mediante la resolución 2020-275) la adjudicación de la adquisición a la firma Bucello y Asociados SRL, responsable por el ingreso de los materiales y la certificación de instructores.

También indicó que ese mismo mes se inició el trámite correspondiente ante la Administración Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y que en marzo de 2021 se remitió la información complementaria solicitada por el organismo.

D’Alessandro expuso que el problema se produjo en mayo de 2021, cuando la Anmac aprobó la adquisición de 60 armas electrónicas y, días después, el funcionario que firmó la autorización, Ramiro Urristi, fue despedido.

D’Alessandro culpó al Gobierno nacional por poner trabas en el procedimiento de ingreso. “La seguridad no puede tener ideología”, dijo, y resaltó la importancia de contar con las Taser para contener, por ejemplo, a personas en crisis psiquiátricas.