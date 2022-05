En el juicio por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en la ciudad de Río Cuarto, por el cual está imputado su esposo, Marcelo Macarrón, trascendió ayer la interna suscitada entre el fiscal que lleva adelante la acusación, Julio Rivero, y sus colegas.

De las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp perteneciente a los fiscales de la Provincia se conoció que Rivero abandonó ese espacio entre insultos y quejas por el nulo apoyo recibido por sus colegas en este proceso.

“¿Saben qué, estimados colegas del MPF? Váyanse a la puta madre que los parió”, dijo Rivero, haciendo referencia a colegas y superiores por la soledad en la que se encuentra llevando adelante el juicio.

Rivero es el responsable de motorizar la acusación en el juicio contra el viudo Marcelo Macarrón.

Previo a este mensaje de despedida, escribió:“¿Saben qué? Soy Julio Rivero. fiscal de Cámara en el caso… (pónganle el adjetivo que quieran). ‘Macarrón’ se llama la causa (por si algún distraído no lo tiene). El debate comenzó el 14/3/2022. Hace casi dos meses. Y… espera hasta hoy ni una sola muestra de apoyo (sic)… de los que no me conocen (son la mayoría) y de los que algo me conocen. ¿Saben qué, estimados colegas del MPF? Váyanse a la puta que madre que los parió. Y gracias Dr. Carlos Ferrer por invitarme al grupo”.