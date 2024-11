Indemnizan despido sin causa en DirecTV, pero desestiman función sindical entre las razones

La Sala 1ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó el pago de indemnizaciones por despido sin causa tras considerar que la empresa no logró acreditar las razones invocadas para la desvinculación del empleado demandante. Sin embargo, el tribunal rechazó la pretensión del actor de obtener incrementos resarcitorios adicionales, al no encontrar probada su alegada función como activista sindical ni una relación directa entre su despido y las actividades gremiales.

El trabajador, quien se desempeñaba en Directv, afirmó haber sido despedido injustamente y que la desvinculación estaba motivada por su rol de portavoz informal de los reclamos de sus compañeros, ante lo que él consideró una actuación deficiente del delegado sindical electo. Según su relato, el despido fue la culminación de una serie de destratos y represalias por parte de la empresa debido a sus actividades sindicales no oficiales.

En su demanda, el actor explicó que recibió la notificación formal del despido mediante una carta documento, la cual describía una serie de hechos que, según él, nunca ocurrieron. Durante la audiencia de conciliación, las partes no lograron llegar a un acuerdo, lo que llevó al actor a ratificar su demanda, sosteniendo que la empresa no contaba con pruebas para justificar las causas de la cesantía.

