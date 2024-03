Indemnizan a enfermero por no darle tareas acordes a su disminución visual

La Sala 6ª de la Cámara del Trabajo Córdoba admitió la demanda de un enfermero en contra del Sanatorio del Salvador Privado SA y ordenó pagarle las indemnizaciones por antigüedad y preaviso, al observar que las pruebas de la causa no revelaron objetiva, concreta e indubitablemente que el nosocomio no contara al momento de despedir al trabajador con tareas acordes y compatibles a su estado de salud, como lo dispone el artículo 212, segundo párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), tras sufrir una enfermedad inculpable que afectó su visión.

El juez Tomás Sueldo recordó que la norma referida dispone que “vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviese en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el art. 247 de esta ley. Si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida por el art. 245”.