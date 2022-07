Después de escuchar a la menor de edad en una entrevista, el magistrado concluyó que aceptar el planteo era la mejor solución en la causa. El tribunal corroboró que las solicitantes son idóneas para cumplir con el cometido y tienen la colaboración de sus otros consanguíneos

El Juzgado de Familia de 2ª Nominación de Córdoba admitió que dos hermanas mayores de una adolescente ejerzan su tutela, después de escucharlas y al no existir otros familiares en mejores condiciones para ejercer esa responsabilidad. Asimismo, el tribunal hizo un llamado de atención a los centros de salud para que no limiten los derechos de los niños y adolescentes, al observar que en la causa se negaron a darle a la menor el debido tratamiento médico porque no contaba con el trámite de tutela concluido.