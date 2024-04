“Cacerolazo Educativo” en contra del vaciamiento de las universidades

El segundo «Cacerolazo Educativo» convocado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (CEFyL) se realizará hoy en el barrio porteño de Caballito.

El mismo se llevará a cabo a partir de las 20 en el cruce de la Avenida Rivadavia y la calle Puan donde estarán presentes otros centros de estudiantes, la coordinadora intergremial (que nuclea a docentes, no docentes y estudiantes) y varias asambleas barriales

Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS, declaró que existe “una gran preocupación en la comunidad universitaria a nivel nacional” debido al “profundo vaciamiento que lleva adelante (Javier) Milei” que no permite mantener la calidad educativa.

“El recorte de Milei en infraestructura universitaria, en investigación y en salarios de docentes y no docentes significa además un gran ataque a un derecho esencial para toda sociedad como lo es el acceso a la educación, al conocimiento y al desarrollo independiente del país”, concluyó.

Por su lado, Violeta Alonso, dirigente de la agrupación estudiantil ¡Ya Basta!, declaró: “Nuestra cursada está en peligro. El Gobierno de Milei viene llevando adelante un brutal ataque contra las universidades. Su política de vaciamiento, a la que lamentablemente algunas gestiones se están intentando adaptar administrando el ajuste, implica el cierre de cursos, problemas de mantenimiento y funcionamiento de los edificios y miseria salarial para docentes y no docentes”.