El Gobierno busca evitar los piquetes con un protocolo de orden público

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció que se reprimirá a quienes corten calles y a quienes lleven niños a los piquetes. “Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia», advirtió. ATE anticipó que no aceptará condicionamientos al derecho constitucional de protestar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves un protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles o rutas y puentes.

Los anuncios llegan en un momento sumamente complejo ya que diversas organizaciones sociales comenzaron a programar medidas a modo de reclamo contra las recientes medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de la quita de subsidios y la fuerte devaluación.

“El que las hace las paga. Si se toman las calles va a haber consecuencias: vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”, sostuvo la ministra en conferencia de prensa con tono desafiante.

Además, alertó que también habrá sanciones para los que lleven “a niños” a los piquetes. “No vamos a dejar que los usen como escudos”, indicó.

Los piquetes serán tomados así como “delitos in fraganti”, según explicó la funcionaria.

“Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso”, inició su exposición la titular de la cartera de Seguridad. “El propósito de este protocolo es cumplir la ley.

Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto, que ha hecho que la gente no haya podido llegar a sus trabajos, pierden horas de trabajo, presentismos, hay problemas con ambulancias que no llegan a tiempo; y es hora de terminar con esta metodología que lo que hace es generar desorden absoluto”.

Bullrich indicó que «se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia«.

«El país no es solo la Ciudad de Buenos Aires. En Chaco hay marchas cotidianas. El puente Cipolletti .- Neuquén se corta de manera permanente», consideró.

Según explicó, las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales.

«Toda persona que quiera manifestarse en la vereda, podrá hacerlo. Nosotros lo que no queremos son los cortes de calle», cerró la ministra.

Cabe destacar que en 2015, también como ministra de Seguridad de la Nación (pero de Mauricio Macri), había anunciado un pretencioso protocolo para desalojar piquetes que nunca se cumplió. En aquel entonces, quienes protestaran tendrían “5 o 10 minutos” para desalojar los caminos, autopistas o rutas que cortaran antes de ser desalojados y hasta detenidos.

Gremios en alerta

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta.

«Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y detalló: “Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”.

El sindicato precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte. Se trata del artículo 14, artículo 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Marchas

El anuncio se conoció luego de que la conducción nacional de las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera confirmaran que el próximo miércoles realizarán un “paro activo” en Plaza de Mayo. La protesta se hará en la misma fecha en la que se cumplen 22 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y la renuncia del expresidente.

Esta semana fue la primera manifestación contra el gobierno de Milei, con marchas en la vereda del Ministerio de Trabajo y escoltados por la policía. La marcha fue del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), encabezado por Raúl Castells, en una protesta sin corte de tránsito y en medio de una fuerte presencia policial.

Las medidas

-Las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes o bloqueos parciales o totales. Las fuerzas podrán intervenir si hay un delito ‘in fraganti’, según el Código Penal.

-Las fuerzas federales van a actuar en zonas federales y las fuerzas provinciales van a actuar en sus jurisdicciones.

-Se va a actuar hasta que se libere el espacio de circulación y no habrá vías alternativas. Las fuerzas enviarán la mínima fuerza suficiente y se graduará según la resistencia.

-Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También se van a identificar a los vehículos y a sus conductores registrados. Se van a registrar todas las infracciones administrativas existentes y se va a proceder a incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyo conductores no tengan la documentación que tienen que tener.

-Se va a trabajar también en las estaciones de tren aquellas personas que vayan con tipo de material que debe ser incautado, sean palos o caras tapadas, intentando no ser reconocidos por las fuerzas.

-Los datos de los autores cómplices o partícipes van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente, sea por un bloqueo o en la IGJ.