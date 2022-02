El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, declaró como testigo en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández por irregularidades en el manejo de la obra pública durante su gobierno y dijo que nunca recibió instrucciones de ella para favorecer al empresario Lázaro Báez.

“Al señor Lázaro Báez, ¿lo conoció? “, le preguntó el fiscal Diego Luciani. “No recuerdo haber compartido ninguna situación con él. Obviamente leo los diarios, sé de quién se trata. Desde ya puedo asegurarle que no tuve en el ejercicio de mi función ninguna reunión con él”, respondió. “¿Sabe si Cristina Kirchner o Néstor Kirchner celebraron algún tipo de operación comercial con Báez, sus hijos, sus empresas.. ?”, insistió el fiscal. “No conozco”. “¿Tiene conocimiento de cómo se llevaban a cabo los procesos licitatorios para seleccionar a los contratistas en Santa cruz?”, volvió a preguntar. “No era mi competencia, no tengo ni idea” fue la respuesta.

Consultado respecto de si recibió durante su gestión alguna indicación de la ex presidenta para cambiar partidas en beneficio de alguna provincia fue contundente. “No, no recibí» y aclaró: «El plan de metas físicas lo puede proponer el Ejecutivo pero lo define el Congreso nacional. Ahí además juega mucho el tema de la influencia de las provincias en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, el peso de los bloques… Le voy a poner un ejemplo que me tocó en el presupuesto 2021, que hoy está prorrogado porque además el Congreso tiene la facultad de rechazarlo como sucedió con el 2022. En 2020 el Ejecutivo propone una serie de iniciativas y obras y casi el 40 por ciento del presupuesto fue modificado en el Congreso porque cada legislador pelea por recursos para su provincia lo cual es lógico”.

El testimonio de Massa había sido pedido por la defensa de Cristina y se realizó por videoconferencia, a través de la plataforma Zoom.