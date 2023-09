Carlos Manuel Andrés cumplirá una pena efectiva de 4 años y 6 meses por el ataque a Arturo López

La Justicia porteña le impuso una pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo a Carlos Manuel Andrés, el joven que golpeó al playero Arturo López en noviembre 2021, provocándole graves secuelas. Sin embargo, seguirá cumpliendo prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme.

“Hoy nos vamos un poquito más conformes con la Justicia. La verdad que esto nos permite ir cerrando de a poco todo este ciclo horrible que vivimos estos últimos años con papá», afirmó Florencia López, hija de la víctima, tras conocer la sentencia.

“Lamentablemente la salud de papá no va a volver a ser la misma. Ya se sabe que no hay posibilidad de recuperación. Esto nos da como una especie de alivio, una sensación de que la Justicia se equiparó un poquito más y estuvo un poquito más a la altura de lo que nosotras esperábamos. Yo me voy conforme con la decisión que tomó el doctor (Alejandro) Villanueva”, agregó en referencia al juez Penal y Penal Juvenil 11 porteño que llevó el caso.

¿Por qué motivo el condenado no va a prisión aunque la pena sea de cumplimiento efectivo? «La prisión preventiva continúa en arresto domiciliario hasta la confirmación de la sentencia. Los 60 días del máximo de la prisión preventiva del régimen penal juvenil en centro cerrado están vencidos, por lo que legalmente se impide que la prisión preventiva se cumpla en un centro cerrado. Por eso el arresto es domicilario», explicaron desde la Oficina de Información Judicial del Consejo de la Magistratura de CABA.

Carlos Manuel Andrés, quien tenía 17 años al momento del ataque, ya había sido hallado culpable por el sistema procesal juvenil de la Ciudad, pero recién esta semana se concretó el proceso de cesura, en el que debía definir si iba a la cárcel o no.

La causa llevó la caratulada por «lesiones gravísimas», un delito que prevé penas de los 3 a los 10 años de cárcel. El fiscal y la querella había pedido el jueves, en las últimas audiencias de presentación, penas de entre 5 y 6 años y que sean de cumplimiento efectivo. La defensa en cambio había solicitado que el condenado no sea privado de su libertad, informaron fuentes judiciales.