¿Cómo funciona la base de datos de fallecidos NN o personas sin paradero?

En los fueros nacional y federal abundan los casos referidos a la desaparición de personas que no dejan rastros y de fallecidas en circunstancias en las que resulta imposible identificarlas. Ello implica que familiares y amistades no sepan qué ocurrió con sus seres queridos o que no puedan reclamar sus restos, ya que no existe un registro integral en el país.

En los casos de muerte, los jueces inhuman cuerpos por vía administrativa y se registran personas como NN. Muchas veces, la investigación queda reservada o es archivada en el juzgado o fiscalía que investigaba las circunstancias del deceso.

Puede ocurrir también que familiares y allegados denuncian desapariciones y que se dispongan búsquedas de paraderos

Estos dos escenarios no suelen cruzarse, por lo que resultó necesario crear una dependencia que sirva de nexo y permita identificar a las personas fallecidas o dar luz sobre lo ocurrido con aquellas sin paradero.

En 2001, a través de la Resolución PGN 30, se creó la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido (DGIAD), la cual se abocaría a la investigación de hechos cuyos autores no podían ser individualizados. Posteriormente, se le sumaron responsabilidades al área y en 2012 se dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD), que absorbió la dirección existente y se ocupa del procesamiento de los datos surgidos del sistema informático N2, la coordinación con las fiscalías en investigaciones que tuvieran patrones comunes y la elaboración de un mapa del delito.

Finalmente, en 2018 se convirtió la UFIDAD en la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), para actuar en el ámbito de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La UFECRI se encarga de recopilar, procesar, entrecruzar y analizar los datos que surjan del estudio de las causas con autor desconocido para lograr la identificación de sus responsables y su eventual vinculación con otras causas.

Continuó también con el trabajo de carga en el sistema informático de los datos de las pesquisas con autor ignorado, al tiempo que comenzó a registrar muertes dudosas, ocurridas entre 2001 y 2020, en los que no se habían consignaron las circunstancias del deceso.

La recopilación y análisis de información generó la necesidad de contar con un registro formal para regularizar y completar los datos faltantes.

En diciembre de 2021, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso la creación de la “Base de datos unificada para el registro y procesamiento de datos de personas fallecidas sin identificar y de personas con paradero desconocido”.

El registro, propuesto por Romina Del Buono -responsable de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y directora general de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), que encabeza José María Campagnoli- tiene como fin instrumentar una herramienta que permita identificar a las personas fallecidas y, en ciertos casos, brindarle una respuesta a quienes buscan a sus seres queridos.

Gracias a que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) facilitó la estructura del sistema de datos con el que maneja su base informática, los especialistas del área de software de la DATIP desarrollaron el programa informático “NombrAR”.

Así, la DATIP pudo implementar la base de datos propia, para lo cual adecua la estructura provista por el EAAF a la diversa información que surge de un expediente judicial. Se incorporaron el manejo de usuarios y permisos y la posibilidad de agregar filtros para mejorar las búsquedas. También se sumó la posibilidad de cargar la causa judicial y los archivos de interés, de modo que se pudiera tener rápido acceso a los datos y su consulta.

Actualmente, los integrantes del área de software de la DATIP trabajan en la automatización del buscador para que remita alertas cuando detecta coincidencias entre una persona no identificada y aquella cuyo paradero se requiere.

Ya con el programa informático en funcionamiento, personal de la UFECRI comenzó a asentar la información de los expedientes archivados en esa dependencia desde 2001. Posteriormente, se enriqueció la aplicación con la información de los legajos de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires -al que tiene acceso el Departamento de Policía Judicial de la Procuración General Bonaerense- y del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).

En esta línea, y para ampliar las variables de búsqueda, en julio de 2022 Casal también les recomendó a los fiscales nacionales y federales que comunicaran a la DATIP todas aquellas causas en las que hubiera casos de personas fallecidas sin identificar o buscadas con paradero desconocido y que procuraran la obtención de muestras de ADN para la producción del perfil genético, con el fin de enriquecer la base de datos y facilitar el cruce de información.

En tanto, en 2023, para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la gestión de la base de datos “NombrAR”, por resolución Resolución PGN 51, se estableció dentro de la UFECRI la Secretaría de Identificación y Búsqueda de Personas Extraviadas (SIBu), para entrecruzar patrones relevantes y hallar coincidencias que permitan la identificación de personas fallecidas sin identificar y con paradero desconocido.

La SIBu -que actualmente está a cargo de Ezequiel Rodríguez Danussi- cuenta con un cuerpo de investigadores que coadyuva en las búsquedas sugiriendo, analizando, valorando y/o produciendo –si corresponde- medidas tendientes a dar con paraderos.

También tiene un Área de Registro encargada de asentar, analizar, entrecruzar y efectuar el seguimiento de los datos ingresados en el sistema NombAR.

Ante un caso, la Secretaría de Identificación y Búsqueda de Personas Extraviadas coteja las fichas dactiloscópicas obtenidas del cuerpo con las obrantes en el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS), de las Divisiones Índice General, Dactiloscopía, del ReNaPer y de la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP) de la provincia de Buenos Aires. Además, cuenta con la colaboración del personal del EAAF.

Cuando se logra identificar al cuerpo o a la persona, la SIBU se comunica con la fiscalía o el juzgado a cargo de la pesquisa y le sugiere medidas, entre las que incluyen la comunicación a los distintos registros para que se proceda a la rectificación del certificado de defunción o con el juez que libró la orden de paradero.

Además, se recomienda que se comuniquen con familiares y allegados de la persona buscada o fallecida, para ponerlos en conocimiento de lo acaecido.

Esta labor también la puede realizar el personal de la SIBu, ya que está capacitado para brindar contención ante este tipo de noticias.

La SIBu recibe solicitudes y está a disposición de las diversas fiscalías de las distintas instancias e incluso de juzgados y tribunales orales con conocimiento de aquellas, para coadyuvar en la identificación y/o hallazgo en el que se precise colaboración.

Los representantes del MPF o del Poder Judicial pueden contactarse con la SIBu telefónicamente al (+54 11) 7092-6471 / 6473, o por correo electrónico a [email protected].

Desde su entrada en vigencia, en julio de 2023, se asentaron en el sistema NombrAR 353 procesos de personas fallecidas registradas como NN, de las cuales se logró identificar a 46. La mayor parte eran oriundas de la CABA y de la provincia de Buenos Aires, pero también se registraron casos de personas provenientes de distintas provincias y de países limítrofes, como Brasil, Uruguay y Paraguay.

Desde entonces, se recibieron también 12 pedidos para que la SIBu colabore con fiscalías, juzgados o tribunales en la identificación de fallecidos NN, como en la búsqueda de personas con pedido de paradero.

Actualmente, aún están en proceso 249 legajos de búsqueda y de colaboración.

La SIBu busca seguir incorporando expedientes a su sistema, tanto de personas no identificadas como casos de averiguaciones de paradero, con el fin de entrecruzar ambos universos y lograr su correcta identificación.