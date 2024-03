Comedores: una fiscal federal pidió que Capital Humano informe sobre si se cortó la entrega de alimentos

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió al Ministerio de Capital Humano que informe sobre el proceso de entrega de alimentos a los comedores barriales y si hubo una interrupción en la entrega tal como denunció el dirigente social Juan Grabois.

La denuncia de Grabois apunta directamente a la ministra Sandra Pettovello por la interrupción en la entrega de alimentos a esos comedores por la extrema situación vulnerable que atraviesan.



La justicia también que informen cómo fue su ejecución durante el año 2023 y si, efectivamente, tal cual se denuncia, hubo una interrupción o no en el suministro.



“Liquidaron el remanente y no repusieron nada. Esto significa que se suspendió la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que abastecía de alimentos y auditaba los comedores a pesar de que los fondos se encuentran disponibles, configurando no solo una inmoralidad intolerable, sino que además constituye un delito”, se indicó en la denuncia del por qué la interrupción a más de 1.200 comedores barriales.