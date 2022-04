El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba comenzará el próximo jueves el tratamiento del proyecto de ordenanza para imponer el «alcohol cero» en los conductores de vehículos que circulen por las calles, medida que se implementa desde 2014 en las rutas que atraviesan la provincia y son jurisdicción de la Policía Caminera.

Actualmente en la capital las sanciones se implementan a partir de 0,4% gramos de alcohol en sangre, y desde el Municipio advierten que se aprobará el proyecto, que cuenta con avales de integrantes de bloques opositores.

«Nadie puede estar de acuerdo en que alguien maneje alcoholizado», sostuvo hoy el intendente Martín Llaryora en declaraciones a medios locales y agregó que es un riesgo para «la vida de todos los vecinos».

Por su parte, el concejal de Encuentro Vecinal por Córdoba Juan Pablo Quinteros, uno de los impulsores del proyecto, sostuvo: «Esto no debería generar polémica, quien maneja no puede tomar».

«Vamos a debatir también la necesidad de empezar a realizar un control de narcolemia, que agregamos con toda lógica. Apuntamos a detectar otras sustancias, como psicotrópicos, psicofármacos y drogas legales que alteran los parámetros normales», agregó.

En forma coincidente, el jefe comunal afirmó que «hemos solicitado el tratamiento y también la ampliación del concepto; que no sea solo alcohol».

La semana pasada regresaron los controles de alcoholemia en la ciudad, luego de una prolongada ausencia desde el inicio de la pandemia, y a diferencia de años anteriores, ahora se realizan cualquier día de la semana y no solo en los fines de semana, aunque por el momento con la tolerancia del 0,4%, según la ley vigente.