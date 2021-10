Siguiendo la línea de su antecesora, Sabina Frederic, el ministro Aníbal Fernández se niega a reforzar la seguridad en la zona de Bariloche y de El Bolsón, tal como viene pidiendo la gobernadora de Río Negro, Anabela Carreras, por la ola de ataques perpetrados por grupos que se autodenomina “mapuches”.

El jueves por la noche, tras el tercer atentado incendiario en lo que va del mes, que dejó en ruinas las instalaciones del emblemático Club Andino Piltriquitrón, el Gobierno anunció que enviaría más efectivos de Gendarmería.

Sin embargo, durante la jornada del jueves, en una carta dirigida a la mandataria rionegrina, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, afirmó que “no es una función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región”.

Ante ello, los intendentes de las dos localidades le respondieron.

El primero en pronunciarse fue Bruno Pogliano, jefe comunal de El Bolsón. «Tenemos que tener las garantías de seguridad por estar dentro del territorio nacional. Si se trata de terrorismo, como está planteado y con las denuncias en la Fiscalía federal de San Carlos de Bariloche, es un tema que tiene que ver con la Nación, obviamente», señaló.

El intendente recordó que el conflicto ya lleva cuatro años y reclamó dar con los grupos agresores y “desarticularlos”.

“El 99 por ciento de El Bolsón tiene miedo», acotó.

También se refirió a la defensa que intentó el Gobierno de Facundo Jones Huala, en Chile, y vinculó al líder mapuche con los últimos ataques.

«Huala ha sido una persona que estuvo atrás de muchas de las cuestiones que fueron sucediendo en la localidad. Que vuelva a estar en este lugar preocupa, y mucho», dijo.

Por su parte, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, declaró que la misiva del primer mandatario le pareció “terrible” y disparó: “Es como decirle a un vecino que se haga cargo del problema de uno».

«La carta a los medios demuestra el grado de indefensión en el que estamos. Me parece que es una falta de respeto al federalismo de nuestro país. La gobernadora se ha hecho cargo, ha puesto todo lo que tenía que poner. Incluso, la justicia rionegrina ha actuado mucho más consistentemente que la Federal», señaló Genusso.

«¿Por qué en Mascardi seguimos con tantos años de ocupación?», se preguntó el intendente. Y completó: «El gobierno nacional deja hacer, y en el dejar de hacer sigue creciendo esta situación».

«Lo que es territorio nacional es un ámbito que corresponde a las fuerzas federales», insistió.

Según Fernández, hay una decisión “firme” para que Gendarmería patrulle “la zona en conflicto” con algunos integrantes de comunidades mapuche, aunque valoró que que es la Ley de Seguridad de Interior «la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior», cuyo caso, según juzgó, “no es este ni mucho menos”,

“Sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro», le planteó a Carreras.

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, también criticó al presidente.

“Para la capital si. Para el conurbano también. ¿Pero para la Patagonia no? Así gobiernan, mirándose el ombligo”, posteó en su cuenta en Twitter el funcionario de Mariano Arcioni.

Además, escribió: “En Chubut no dialogamos, no mediamos, no defendemos delincuentes, no nos interesa convivir con ellos. ¡Acá los combatimos y los llevamos ante la justicia!”.

Cabe recordar que al conocerse la intervención del Gobierno argentino en favor de Facundo Jones Huala en la audiencia en la que se debatía su pedido de libertad condicional, Massoni, advirtió que ningún “delincuente y terrorista” va a poder “pisar un centímetro de la provincia”. Además, durante un acto oficial, lanzó duras críticas a la gestión de Fernández por haber enviado al embajador en Chile, Rafael Bielsa, al acto que se ventiló en la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco.

La oposición también se hizo eco de lo sucedido. En su cuenta de Twitter, el diputado Luis Petri expresó: “El presidente habla de solidaridad en el envío de fuerzas federales a Rio Negro ante los atentados terroristas, cuando es su obligación por la ley de Seguridad Interior, por estar en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada”.

Paralelamente, le ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, compartió un posteo dirigido a Fernández en el cual sostuvo: «El sur está en peligro y usted lo abandona».

El 5 de octubre pasado, la defensa del supuesto líder mapuche pidió que se le concediera la libertad condicional y la intervención de Bielsa generó una ola de críticas. En ese marco, el senador nacional Pablo Blanco (Juntos por el Cambio-Tierra del Fuego) presentó un proyecto solicitando que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, detalle los pormenores del rol del diplomático.

“Resulta absolutamente inconcebible que un embajador argentino se inmiscuya en asuntos internos y judiciales de otro país en contra de nuestra tradición diplomática. Es por ello que exigimos saber qué instrucciones ha recibido por parte del canciller Santiago Cafiero, pues cuesta creer que Bielsa se haya presentado por voluntad propia”, afirmó Blanco.

Cancillería

El legislador recordó que la Cancillería en sus reglamentaciones internas establece que los diplomáticos no pueden ser parte de procesos judiciales en otros países e interceder para obtener exenciones de prisión ni proporcionar asesoramiento legal.

En esa tesitura, argumentó que la presencia de Bielsa en la audiencia es una vulneración de las disposiciones de la propia Cancillería y “una intervención directa en asuntos que no le competen”, lo cual, según manifestó, constituye “una falta gravísima que ameritaría su remoción”.

“El kirchnerismo siempre defendió a Jones Huala, un delincuente peligroso que, como en este caso, parecería aceptar ser argentino por conveniencia”, disparó Blanco, quien definió al supuesto referente mapuche como “uno de los principales promotores de las tomas de tierras en la Patagonia Andina mediante actos violentos, intrusiones y atentados contra propiedades y personas”.

“El Gobierno nacional, fuera del signo que fuere, jamás puede defender a delincuentes probados que reniegan de nuestra bandera y la ley”, finalizó el senador de Juntos por el Cambio.