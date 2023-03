La Sala I de la Cámara Federal le reclamó a los investigadores del ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado hace seis meses, que envíen a juicio a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como coautores de tentativa de homicidio agravado.

Lo propio pidió para Nicolás Carrizo, el jefe de la denominada “banda de los copitos”, procesado como partícipe secundario.

Los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens volvieron a rechazar la prisión domiciliaria que solicitaron los letrados de Carrizo, un beneficio cuya posible concesión rechazaron los abogados de la ex jefa de Estado.

En su fallo, instaron a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, a proceder “con la celeridad que el caso requiere” a fin de “avanzar en el estadio procesal”.

“Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa-, lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva”, resaltaron.

Bajo esa premisa, estimaron que “al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes” las actuaciones se encuentran “en el tiempo óptimo” para proceder conforme lo previsto por el artículo 346 del CPPN, para “lograr una pronta realización del juicio”.