AMIA: piden 20 años de prisión para Carlos Telleldín y su detención inmediata

En el marco del segundo juicio oral por el atentado a la AMIA ante el Tribunal Oral Federal 3, la querella pidió que el único acusado, Carlos Telleldín, sea detenido inmediatamente y condenado a 20 años de prisión.

El abogado Miguel Bronfman sindicó a Telleldín como partícipe necesario de estrago doloso agravado seguido de muertes. “Está acreditada su participación criminal en el hecho terrorista”, enfatizó.

Telleldín llegó a juicio procesado como supuesto participe necesario del atentado, un delito más grave, en su rol de entregador de la camioneta usada como coche bomba el 18 de julio de 1994 en el ataque a la sede de la mutual judía del barrio porteño de Once.

La querella sostuvo que el ex reducidor de autos se representó que la camioneta que armó, acondicionó y entregó el 10 de julio de ese año iba a ser usada para cometer un delito que podía causar muertes, aunque aceptó que pudo no saber que su destino final era la AMIA.

“No afirmamos que al momento de preparar y entregar la camioneta haya sabido que iba a ser usada para atacar puntualmente el edificio de la AMIA. La preparó con el elástico reforzado para mayor peso, era altamente probable su uso para un estrago con muertos. Se lo representó y no le importó en lo más mínimo”, argumentó.

Además, afirmó que a más de 26 años del ataque, dijo que “nadie en su sano juicio podría siquiera poner en duda que el hecho fue un atentado terrorista que causó en forma intencional la muerte de 85 personas, un crimen de lesa humanidad y, por tanto imprescriptible”.