La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudiaron las expresiones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, contra el humorista gráfico Cristian Dzwonik, «Nik», y las definieron como intimidatorias.

Durante el fin de semana, en la red social Twitter, el alto funcionario difundió el nombre de la escuela a la que asisten las hijas menores de edad de Dzwonik como una suerte de réplica a un posteo del dibujante, quien criticó al Gobierno por, entre otras cosas, solventar viajes de egresados durante la campaña electoral.

Además de propalar aquel dato, el ministro mintió sobre el presunto subsidio que recibe el colegio ORT por parte de la Administración porteña.

El pasado 10 de octubre, Fernández escribió: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conocés?”.

Ante las repercusiones de sus acciones, eliminó el tweet, pero quedaron registros.

Adepa manifestó: “El mensaje, que incluye información sobre el entorno familiar del historietista, es especialmente grave; máxime. por provenir de quien debe velar por la seguridad de los ciudadanos”. Fopea se expresó en la misma linea y se solidarizó con Nik.

Dzwonik adelantó que denunciará a Fernández por presuntas amenazas.

Durante las últimas horas, el ministro minimizó los sucedido y aseguró que se comportó como “un caballero”.

“Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, afirmó el titular de la cartera de Seguridad.