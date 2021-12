La Suprema Corte de México ordenó al instituto electoral organizar una consulta sobre la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia hasta 2024, algo promovido desde el propio ejecutivo y cuyos preparativos habían sido suspendidos el viernes pasado por orden del órgano electoral.

El máximo tribunal del país tomó la decisión al admitir una controversia promovida por la Cámara de Diputados contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar los preparativos para esa votación -previsto para el 10 de abril próximo- por falta de recursos.

«Se determinó conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados (…) para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato», dijo la Suprema Corte en un comunicado.

La Corte dijo también que el presupuesto aprobado para el instituto de 1.503 millones de pesos (unos 7500 millones de pesos) es «un indicador de viabilidad financiera».

El tribunal dijo también que el acuerdo que había tomado la autoridad electoral «pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato» de López Obrador, informó la agencia de noticias AFP.

López Obrador, quien asumió el poder en diciembre de 2018, impulsa una consulta para que la ciudadanía decida si concluye o no su mandato hasta 2024. Aunque el mandatario asegura que se trata de un ejercicio democrático, sus detractores señalan que se trata de un ejercicio político con miras a fortalecer su posición a mitad de su Gobierno.

La oposición considera el referendo como una innecesaria «ratificación del mandato» promovida por el oficialismo para la promoción de López Obrador, que cuenta con alrededor de 60% de popularidad, y no como una «revocación por pérdida de confianza».

Pero los reparos van más del sexenio en que le toca gobernar a AMLO, sin posibilidad constitucional de reelección, porque esa norma puede volverse un dolor de cabeza para algún próximo presidente que no cuente con tanto respaldo popular como el actual mandatario.

Por ley, para que el instituto electoral realice la consulta se requiere la firma del 3% del padrón electoral, esto es, unos 2,7 millones de apoyos.

Sin embargo, el INE advirtió de fuertes recortes presupuestarios decididos por la presidencia y el Legislativo -que domina el partido de López Obrador- para 2022, lo que deja deja escasos recursos para realizar la consulta.

Desde que fue alcalde de Ciudad de México (2000-2006), el líder izquierdista ha prometido someter su mandato a la opinión popular mediante consultas.

Como alcalde, realizó a la mitad de su gobierno una consulta telefónica sobre su permanencia en el cargo.

Ya como presidente electo decidió suspender el millonario proyecto de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México en una consulta duramente criticada por opositores debido a numerosas irregularidades registradas.