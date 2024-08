Bolivia: nuevas denuncias por trato inhumano contra ex ministra en estado terminal citada a declarar

La ex ministra de Salud de Bolivia durante el gobierno interino de Jeanine Añez, Eidy Roca, está en la fase terminal de la Esclerosis Lateral Amiotrofica (ELA) que padece y no puede hablar, pero fue citada por la Justicia a una audiencia virtual, en el marco de la pesquisa que comenzó en 2021, por la presunta compra con sobreprecios de más de 300 respiradores chinos durante la pandemia, una adquisición que se inició antes de su gestión.

Familiares, políticos y líderes de opinión bolivianos denunciaron que se está ante un caso de trato inhumano y reclamaron que la mujer sea separada del proceso.

Añez, por su parte, escribió desde la cárcel en su cuenta de X: “Prueben, señores jueces, una pizca de humanidad, y por una vez hagan valer los derechos humanos, la Constitución y tratados internacionales, y no las órdenes políticas del régimen del MAS”.

Además, expresó que Roca “es inocente y se está muriendo” y pidió que el Judicial respete su integridad.

La Sociedad Boliviana de Salud Pública (SBSP) demandó que Roca –medica cirujana- sea excluida del proceso por el denominado caso “Respiradores” por su delicado estado de salud.

En tanto, la Defensoría del Pueblo constató que está postrada y que no puede habar, por lo cual solicitó que su situación penal sea reconsideraba.

Los planteos por trato inhumano no son nuevos. En enero pasado, en X, la diputada Luisa Nayar hizo un posteo al respecto. “El mal que hace el gobierno del MAS no tiene límites, no solo son corruptos, sino también inhumanos. Utilizan el sistema judicial para perseguir y para torturar. ¿Qué pruebas más necesitan para acreditar el pésimo estado de la salud de la ex ministra Roca? ¡Son criminales!”, escribió.