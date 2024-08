Violencia de género: imputaron a Alberto Fernández por lesiones graves y amenazas coactivas

El ex presidente de la Nación Alberto Fernández fue imputado por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez.

La medida la tomó el fiscal federal Ramiro González, quien dispuso las primeras medidas de prueba en la causa; entre ellas, la citación de testigos, como María Cantero, la ex secretaria privada de Fernández, y Federico Saavedra, el ex jefe de la Unidad Médica Presidencial.

Yañez dijo que todos, de distintas formas, sabían que el ex jefe de Estado la golpeaba.

El fiscal también requirió que se preserven los registros de las cámaras de seguridad de Olivos y, puntualmente, pidió las filmaciones del chalet residencial y de la casa de huéspedes -si es que las hay- entre 2021 y 2023.

Otra medida que impulsó el agente es reclamar los antecedentes médicos de la ex primera dama, sobre el tratamiento psiquiátrico que hizo en la clínica INECO y el de fertilidad, además del acceso a su historia clínica completa.