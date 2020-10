Barbero Marcial de Etchevehere recuperó “Casa Nueva”: la policía desalojó a militantes del “Proyecto Artigas”

En la provincia de Entre Ríos, la jueza María Carolina Castagno ordenó el reintegro inmediato del predio Casa Nueva a los tres hermanos varones de la familia Etchevehere, Luis, Arturo y Juan, y a su madre, Leonor Barbero Marcial de Etchevehere.

Lo hizo en el marco del conflicto que mantienen con su hermana Dolores, parte del denominado “Proyecto Artigas”.

Cabe recordar que la mujer ocupó el campo familiar y permitió el ingreso de militantes que responden a Grabois, quienes liderados por él tomaron el inmueble.

En su fallo, la magistrada provincial dispuso que la devolución se concrete a la sociedad anónima Las Margaritas, en la persona de Barbero Marcial de Etchevehere.

Castagno admitió los recursos de apelación interpuestos por la fiscalía y la querella cuestionando lo decidido por el juez de La Paz, Raúl Flores, quien negó el desalojo, y le indicó a la Policía de Entre Ríos que iniciara el lanzamiento e hiciera cesar el delito de manera inmediata, identificando a los ocupantes.

La juzgadora hizo un relato de lo ocurrido en Casa Nueva y analizó la prueba documental aportada. Explicó que una cautelar como la que estaba en juego “no exige la certeza sino la verosimilitud” y citó jurisprudencia de la Corte.

Concluyó que del expediente surge que el dueño del campo es Las Margaritas SA, cuya titular es Barbero Marcial de Etchevehere.

En tanto, aclaró que su fallo no abarca la cuestión de fondo -es decir, el pleito por la herencia-, sino que se abocó a definir la pertinencia de la medida solicitada.

La juzgadora concluyó que el ingreso de Dolores Etchevehere y militantes que responden a Grabois a Casa Nueva constituyó un accionar “inconsulto y clandestino”.

También hizo consideraciones sobre la propiedad privada y precisó que a través de distintas asambleas y acuerdos, Dolores decidió “escindirse de Las Margaritas” y crear dos nuevas personas jurídicas, a las cuales trasladó sus acciones. “Resulta verosímil la posesión o tenencia que enarbola la denunciante”, resumió sobre el reclamo de la madre de la mujer.

Efectivos de la Policía de Entre Ríos ingresaron a Casa Nueva y pusieron en marcha el operativo de desalojo.

En un principio, Dolores Etchevehere se resistió a cumplir con la decisión judicial y dijo que iban a tener que “sacarla muerta”.

No obstante, acaba de salir de allí junto a los militantes que responden Grabois y quedó detenida.

Lo hicieron en medio de la celebración que organizaron las personas que acompañaron el reclamos de los varones Etchevehere.

Luis, ex ministro de Agricultura de la gestión macrista y uno de los propietarios del campo, pidió que el caso “sirva para que la gente pueda confiar en la Justicia y en el derecho”.