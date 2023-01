Se requiere tener título universitario relacionado con las ciencias agropecuarias, naturales o sociales; o con a la gestión organizacional. Inscripciones desde el 6 de febrero al 1 de marzo





El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) comienza en febrero la búsqueda para cubrir 128 puestos de trabajo. Incorporará a profesionales de gestión externa e investigadores en distintas especialidades, en las unidades que posee en todo el país.

Por medio del Boletín Oficial, se publicó este viernes el concurso abierto para el ingreso a planta permanente.

Se requiere tener título universitario de grado, de duración no menor de cuatro años, de formación profesional relativa a las ciencias agropecuarias, naturales o sociales, a la gestión organizacional o a cualquiera otra relacionada con el puesto de trabajo.

En los puestos reservados para certificado único de discapacidad (CUD), éstos deberán estar vigentes, expedidos por autoridades competentes, según lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 22431.



Para ciertos puestos se pide doctorado de una disciplina o área interdisciplinaria correspondiente a la función o puesto que se concursa, acreditar buen nivel de idioma extranjero -preferentemente inglés, oral y escrito-. No se requiere experiencia laboral previa.

Requisitos



Para mayor información, otros requisitos, bases y condiciones, formulario y metodología de inscripción, https://inta.gob.ar/sobre-el-inta/convocatorias-abiertas, en el link https://www.argentina.gob.ar/ciencia/planrhcyt y en la plataforma Sigeva https://cicyt.sigeva.gob.ar/

Las personas interesadas en participar en la convocatoria deberán efectuar su postulación únicamente a través de la plataforma Sigeva https://cicyt.sigeva.gob.ar/.