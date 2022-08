Por Carolina Klepp

Franco Pilnik, fiscal de Instrucción de Cibercrimen de la Justicia de Córdoba, analiza diversos aspectos de un proceso de este tipo en cuanto a obtención, preservación e incluso traducción de la prueba. Aumenta el número de consultas en todos los fueros por los fraudes virtuales

Los ciberataques al Poder Judicial y a grandes empresas ocurridos en las últimas semanas puso sobre el tapete el tema de los ciberdelitos. Indagar sobre las figuras delictivas englobadas dentro del concepto de cibercrimen y conocer aspectos procesales y principios generales que enmarcan la recolección, preservación y ofrecimiento de la evidencia digital serán objetivos del próximo curso de Comercio y Justicia, que comienza este jueves, a cargo de dos especialistas: Franco Pilnik, fiscal de Instrucción de Cibercrimen de la Justicia de Córdoba, y Javier Sebastián Vellido, secretario de la Oficina de Ciberdelitos de la Fiscalía General de Córdoba.

Antes, Pilnik, brindó un anticipo de las aristas más candentes del tema.



¿Qué es lo que más puede inquietar hoy a los operadores judiciales referido a los ciberdelitos?

La obtención de la evidencia digital. Algo que siempre planteamos es que la prueba, en este tipo de procesos, está alojada en servidores en el extranjero, entonces eso trae algunas cuestiones a la hora de investigar y a la hora de presentarla en los procesos judiciales. Estas cuestiones tienen que ver con la obtención, la preservación e incluso con la traducción porque vienen en inglés. Los abogados tienen que saber interpretar esa prueba o contar con personal que los ayude a interpretarla porque si no tampoco van a poder comprender qué es lo que se está barajando dentro del proceso.



¿Se requiere un equipo más interdisciplinario?

Sí, toda la tendencia global es que los equipos de investigación de este tipo de delincuencia sean interdisciplinarios porque no todo surge del vocabulario común, como cuando se habla -por ejemplo- de un auto que iba a 100 km por hora y más o menos se entiende que es la velocidad a la que se desplaza un vehículo, se puede explicar un peritaje pero no hace falta explicar que son km. por hora. Pero (en el caso de ciberdelitos) sí hay una cuestión técnica que todavía no está incorporada al lenguaje común, que requieren de estos equipos interdisciplinarios, entrenamiento. Además, la propia dinámica del cambio de la tecnología y las formas delictivas van mutando de manera constante.



¿Cuáles son los ciberdelitos más comunes?

Lo que más está instalado y genera consulta de todos los fueros tiene que ver con los fraudes virtuales. Eso genera consultas no solo de abogados penalistas por el propio fraude sino de abogados de otros fueros que litigan en cuestiones civiles, de defensa del consumidor, relaciones contractuales que surgen a partir de estos fraudes como cuestiones relativas a créditos tomados por delincuentes. Eso desata una serie de cuestiones que son transversales y que no solamente son penales. Es un abanico enorme.

El otro delito que nos toca a todos cerca son estos ransomware que afectan a las grandes compañías y demás, eso es más de nicho; si bien el daño es más impactante por el volumen, no es la cantidad de lo que nos ingresa por fraude, que es descomunal. Realmente es muy grande la cantidad de causas que nos entran por fraude.

La otra pata de todo esto es lo que tiene que ver con el cibercrimen sexual, lo que es material de abuso sexual infantil por internet y extorsiones sexuales.



¿Hay mucho de esto último?

Sí, hay mucho pero no tanto como los fraudes. En algún momento estaban empatados pero ahora lo de los fraudes creció y le sacó algunas cabezas.



El ciberataque al Poder Judicial de Córdoba ha puesto sobre el tapete la temática.

Ha puesto el tema sobre el tapete. Ya lo veníamos viendo antes con muchas empresas. En cuanto al ámbito de los abogados, no se había visto algo que tenga consecuencias tan graves y tan directas, era algo que se veía como de afuera, que era algo que le pasaba a otro, pero en las últimas semanas le ha pasado a OSDE, Artear Canal 13, Aceitera General Deheza, al propio Poder Judicial, al Poder Judicial de Chaco; también leí que el fin de semana hubo una afectación al Poder Judicial de Neuquén. Estamos inmersos todos en la tecnología informática, somos 100% dependientes de eso y esto requiere capacitación, formación y robustez en seguridad.



AGENDA