La AFIP y el «plan de inducción» para recaudar $400.000 millones vía blanqueo y moratoria

Según el especialista Marcos Sequeira, la medida es un esfuerzo significativo para regularizar la situación fiscal de muchas personas. Sin embargo, el enfoque de coacción puede ser contraproducente. Es fundamental que las acciones se realicen dentro del marco de la legalidad y del respeto a los derechos de los contribuyentes

“La campaña se centra en más de 24.000 casos de fiscalización en trámite. Es una cantidad considerable de casos, lo que refleja la magnitud del esfuerzo de la AFIP. Sin embargo, el impacto dependerá de cómo se gestione la campaña. Es indispensable que se maneje con transparencia y equidad para evitar generar desconfianza entre los contribuyentes”, señaló a Factor Marcos Sequeira, tributarista, máster en fraude fiscal, lavado de activos y compliance por la Universidad Complutense de Madrid.

– La AFIP se enfocará en contribuyentes con inconsistencias en el Aporte Solidario Extraordinario, el uso de facturas apócrifas y tenencias en el exterior. ¿Qué piensa sobre estas áreas de fiscalización?

– Estas áreas son críticas para la fiscalización debido a su impacto en la recaudación y la equidad del sistema tributario. Es necesario abordar estas inconsistencias para asegurar un sistema fiscal más justo, pero siempre respetando los derechos de los contribuyentes y evitando abusos. Por ejemplo, acerca del Aporte Solidario Extraordinario creado como consecuencia de la pandemia, hay un número muy importante de causas judiciales donde en su mayoría, se viene resolviendo a favor de los contribuyentes. Habría que evaluar caso por caso para decidir si se adhiere o no a la moratoria. Lamentablemente, la Corte todavía no dictó ninguna sentencia. Sin embargo, hay sentencias de primera y segunda instancias en la mayoría de los juzgados federales y nacionales del país.

En cuanto al intercambio de información fiscal con otros países, es una herramienta poderosa para detectar irregularidades y evitar la evasión de los impuestos y el delito de lavado de dinero. Sin embargo, es esencial que esta información se utilice de manera justa y transparente y que los contribuyentes tengan claro cómo se manejará.

– El impuesto se pagará directamente en dólares al Fisco y se valuarán los activos con un dólar a $1.000. ¿Qué opina sobre esta medida?

– Establecer un tipo de cambio fijo para la valuación de activos puede simplificar el proceso de regularización y ofrecer claridad a los contribuyentes. No obstante, es importante que los contribuyentes estén bien informados sobre cómo se calcularán sus obligaciones para evitar malentendidos. También se habilitó el sistema para realizar declaraciones juradas para ingresar al blanqueo de capitales, lo que considero un paso importante para facilitar la regularización de activos. La transparencia y accesibilidad del sistema son claves para que los contribuyentes se sientan motivados a regularizar su situación fiscal.

– El Poder Ejecutivo inducirá el ingreso de contribuyentes mediante cartas y avisos con información recibida de Estados Unidos. ¿Qué opina sobre esta estrategia?

– Utilizar información precisa y dirigida puede ser efectivo para incentivar la regularización. Sin embargo, estos avisos se deben manejar de manera respetuosa y que los contribuyentes tengan acceso a asesoramiento adecuado para entender sus opciones.

– ¿Qué alternativas propondría para fomentar la adhesión al blanqueo y la moratoria sin recurrir a la coacción?

– Implementar campañas de concientización y educación fiscal que informen sobre los beneficios de regularizar la situación fiscal; ofrecer facilidades y condiciones atractivas, como reducciones en intereses y multas, y plazos razonables, puede incentivar el cumplimiento voluntario. Un enfoque positivo y colaborativo es clave para lograr una mayor adhesión.

– La AFIP ofrece planes de facilidades de pago con condonación de hasta 70% de los intereses. ¿Qué piensa sobre estas condiciones?

– Estas condiciones son muy beneficiosas y pueden ser un fuerte incentivo para que los contribuyentes regularicen su situación. Es una oportunidad para aquellos que tienen deudas significativas y buscan una forma viable de ponerse al día con sus obligaciones fiscales. También es muy atractivo para quienes tengan causas penales las que, de no tener sentencia condenatoria confirmada en dos instancias, también pueden ser regularizadas. La única excepción es acerca del delito de apropiación indebida de aportes de la seguridad social y también queda afuera la apropiación indebida de tributos. En los demás supuestos, si se regulariza la situación se puede extinguir la acción penal. No sólo para las obligaciones tributarias sino también para las aduaneras.

El Régimen de Regularización de Obligaciones permite regularizar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 mediante un plan de facilidades de pago. ¿Qué opina sobre esta opción?

Permitir la regularización de obligaciones vencidas con planes de facilidades de pago es una medida positiva. Ofrecer opciones como el pago en hasta 84 cuotas y la condonación de intereses, multas y la extinción de la acción penal puede facilitar que más contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones fiscales. Recordemos que para quienes opten por el pago en cuotas, la extinción de la acción penal recién se produce con el pago de la última cuota. Mientras tanto, se suspende esa acción.

– ¿Qué recomendaciones daría a los contribuyentes que se encuentran en una situación irregular ante esta nueva medida de la AFIP?

– Les recomendaría que se instruyan adecuadamente sobre las opciones disponibles y busquen asesoramiento profesional para tomar decisiones informadas. Mantener una actitud proactiva y colaborativa con la AFIP es esencial, siempre protegiendo sus derechos y cumpliendo con sus obligaciones.

– La operatoria del blanqueo será similar a experiencias anteriores, como las de 2016 y de 2017. ¿Qué lecciones se pueden aprender de esas experiencias?

– Las experiencias anteriores pueden ofrecer valiosas lecciones sobre qué funcionó bien y qué aspectos necesitan mejorar. Es importante aprender de esas lecciones para diseñar un programa que sea justo y efectivo, incentivando la participación voluntaria y minimizando las evasiones. También posee una importancia superlativa que el Estado cumpla con todo lo que se encuentra establecido en el paquete fiscal. Me refiero al régimen de estabilidad fiscal y a la reducción de la carga tributaria para los contribuyentes cumplidores que no necesitan adherir al blanqueo ni a la moratoria. No olvidemos que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri prometió una derogación paulatina del impuesto sobre los Bienes Personales y luego no sólo no lo derogó sino que además agravó las alícuotas. Esto no puede volver a suceder.

– Para este caso, el Gobierno evita dar proyecciones oficiales...

– Es comprensible que el Gobierno sea cauteloso con sus proyecciones oficiales. Sin embargo, establecer expectativas claras y realistas puede ayudar a generar confianza en el proceso y motivar a más contribuyentes a participar. En el último blanqueo, las expectativas no eran muy favorables y justamente sorprendió su éxito. Empero, repito, no se trató de una buena experiencia para los argentinos. Me refiero a que quienes adhieran no se vean luego con consecuencias de nuevas inspecciones por períodos que no entran en estos regímenes o, peor aún, que aquellas provincias que no adhieran empleen la información del Fisco nacional para efectuar determinaciones impositivas por los tributos locales, como el caso del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

– El Gobierno menciona que no persigue un fin recaudatorio sino normalizar la situación de la base imponible argentina. ¿Qué opina sobre esta afirmación?

– Es una declaración importante que refleja un enfoque en la equidad y la justicia fiscal. Normalizar la base imponible es esencial para un sistema tributario sostenible y equitativo. Es importante que las acciones del gobierno reflejen este compromiso para ganar la confianza de los contribuyentes. Con todo, pienso que el fin de ambos regímenes, blanqueo y moratoria, persiguen fines estrictamente recaudatorios. No sólo por lo que ingresará como impuesto especial o pago en la moratoria sino además porque se aumentará la base imponible de los impuestos patrimoniales en el futuro. En cuanto a iniciar un operativo «presión» para inducir a los contribuyentes a blanquear o entrar a la moratoria puede ser efectiva en algunos casos, pero es un enfoque delicado que debe manejarse con cuidado. La transparencia y el respeto a los derechos de los contribuyentes son esenciales para evitar percepciones de injusticia o abuso. Por eso, siempre es recomendable ponerse en manos de expertos ante una inspección fiscal. Sobre todo en un contexto en el que el Gobierno ha salido a “vender” el blanqueo y la moratoria.

– La AFIP también planea realizar inducciones presenciales para agilizar el proceso de regularización y resolver las inconsistencias detectadas en las fiscalizaciones en curso. ¿Qué opina sobre esta novedad?

– Las inducciones presenciales pueden ser una herramienta útil para acelerar la regularización y aclarar dudas directamente con los contribuyentes. Sin embargo, es vital que estas visitas se realicen de manera profesional y respetuosa para evitar cualquier tipo de coerción indebida. En ese sentido, reitero, los contribuyentes deben asesorarse antes de tomar cualquier decisión.

– El Fisco detalló que, para facilitar la exteriorización, se debe manifestar la adhesión al régimen abonando 75% del impuesto correspondiente y, luego, presentar la declaración jurada con el detalle de los bienes. ¿Qué opina sobre este proceso?

– Este proceso parece bien estructurado, ya que permite a los contribuyentes empezar el proceso de regularización y luego detallar los bienes involucrados. Abonar 75% del impuesto inicialmente puede ser un incentivo para que los contribuyentes actúen rápidamente. Por otra parte, la inminencia en algunos plazos puede llegar a atentar contra los fines de estos regímenes. Hay que tener en consideración que los vencimientos para la presentación y pago de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del año 2023 se prorrogaron hasta fines de agosto del año en curso. Por ende, los contribuyentes y responsables tributarios tienen todavía un plazo para determinar sus obligaciones. Pienso que deberían prorrogarse los plazos del blanqueo y de la moratoria, en atención a esos vencimientos anuales.

– ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la AFIP y a los contribuyentes en relación con esta situación?

– A la AFIP le diría que es esencial equilibrar la necesidad de fiscalización con el respeto a los derechos de los contribuyentes, promoviendo un ambiente de confianza y cooperación. A los contribuyentes les recordaría la importancia de cumplir con sus obligaciones fiscales y de aprovechar las oportunidades de regularización que se les ofrecen. Más allá de todo, la consulta con profesionales especializados en la materia es un dato concluyente.