Los industriales del sector atribuyeron los aumentos a «una demostración de fuerza» del sector comercial. Estiman que a mediados de año «el mercado se va a ordenar»

Los aumentos en los precios de notebooks y tablets registrados poco después de la reimplantación de aranceles de importación se deben a una «demostración de fuerza» del sector comercializador, consideró ayer el gerente de la Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines (Camoca), Carlos Scimone, quien estimó que «a mediados de año el mercado se va a ordenar» en materia de precios.

En declaraciones a la agencia oficial de noticias Télam, Scimone objetó que «algunos tratan de ganar lo que fuera, comprando a 200 (pesos por dólar para la importación) y vendiendo a un tipo de cambio equivalente a 400«.

«Se pasaron de rosca; desde hace 30 años estoy en esto, la vi de todos los colores«, planteó, al tiempo que describió los mecanismos y valores de las computadoras portátiles.

Al respecto, indicó que «si un importador compra por EBay una Lenovo estándar de 8 megas de RAM y un disco de 256 gigas, el precio es de US$651,55; supongamos que hay que agregarle 50 dólares de flete y a eso el 50% por el exceso de US$300 (que se paga a la paridad oficial)».

«De todo eso resulta un precio de US$900 dólares, un poco más de $300.000. ¿Cómo puede ser que a un mayorista, vendiendo a un comercio al público o por Internet, le pueda salir mucho más que eso? Es difícil«, manifestó.

Scimone atribuyó los incrementos iniciales a «una demostración de fuerza» y a «un golpe psicológico» del sector comercializador y a la «desconfianza» del mercado que «estaba esperando certezas».

«Sembrar el terror»

«Es una demostración de fuerza, es más o menos como los piqueteros, si antes con una carga impositiva de algo menos de 20% lo que se importa a US$500 se vendía a US$1.500, ahora hay que sembrar el terror, vendiendo a US$2.500″, aseguró.

Para Scimone, esa actitud «demuestra la ‘transparencia’ de los comercializadores argentinos: menos cantidad, más margen, como en muchos de los productos de este territorio».

Asimismo, señaló que «Paraguay y Brasil con el arancel del NCM (Nomenclador Común del Mercosur), en la actualidad, tienen los mismos precios que nosotros sin arancel, y en algunos casos menores; en tanto Chile, con la misma carga impositiva que nosotros, tiene precios de venta a sus consumidores entre un 20% y 25% menores a los de nuestro país«.

«Entonces, ¿por qué tendrían que subir los precios acá, con más oferta y competencia?», se preguntó.

El pasado día 14, mediante el decreto 136/2023, el Gobierno dispuso la revisión parcial del decreto 117 de febrero de 2017, por el cual la administración del ex presidente Mauricio Macri redujo a cero el arancel de importación de una serie de productos informáticos que, según indicó Scimone, implicó «la pérdida de 7.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos».

La medida eleva a ocho por ciento la alícuota de las notebooks y al 16% la de las tablets y «estaba siendo pedida por el sector desde febrero de 2020, porque no nos parecía correcto que estuviéramos fuera del Mercosur», en tanto los aranceles vigentes desde 2017 se apartaban del Nomenclador Común del bloque regional.

Scimone expresó su confianza en que con la medida se incentivará la producción local y lograr de esa manera mejorar los indicadores de la Argentina en el rubro.

En ese sentido, dijo que «tenemos un promedio de vida en portátiles de ocho años, el más alto de América, cuando lo normal en el continente es de cinco a seis años».

La industria «banca»

La cámara empresarial que agrupa a las fabricantes nacionales de productos informáticos establecidas en la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, se manifestó en las últimas horas para saludar y avalar la firma del decreto 136/2023, emitido la semana pasada, por el cual el Gobierno eliminó de la lista de excepciones de pago de derechos de importación a determinadas posiciones arancelarias de computadoras portátiles o notebooks y tablets.

Para la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), la medida permitirá el incremento de los volúmenes de producción nacional, junto con la creación constante de puestos de trabajo.

El decreto «corrigió una distorsión en la competitividad de la industria argentina de informática, permitiendo expandir la producción nacional de marcas tanto locales como internacionales fabricadas en el país», afirmó el agrupamiento empresarial.

Esta medida, fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio y de Industria, el sindicato UOM y las empresas, «permitirá no sólo el incremento de los volúmenes de producción nacional, sino las condiciones y previsibilidad que necesitan los fabricantes para continuar con sus planes de desarrollo y creación constante de puestos de trabajo de personal altamente especializado», precisaron.

Mediante esta norma también se modificó otro decreto, de 2021, en el que se incorporaron determinaciones del Consejo del Mercado Común del Mercosur que autorizaban a la Argentina a establecer una alícuota distinta al Arancel Externo Común (AEC) para bienes de capital, bienes de informática y telecomunicaciones. En cuanto a las demás computadoras que se venden en el país, como las de escritorio, all in one o componentes, seguirán ingresando con arancel cero.

Guillermo Freund, titular de Cadieel, celebró «estas medidas por la que trabajamos tanto tiempo, que no sólo benefician a la industria nacional, sino también representan una mejora para los consumidores finales, incrementando la diversidad de productos en el mercado, tanto de marcas nacionales como internacionales, y generar una oferta comercial, con precios y condiciones de financiamiento adecuadas, que permita el acceso de un bien tan fundamental como son las computadoras a cada vez más sectores de la población”, agregó Freund.