El anuncio fue realizado en la mañana de ayer. Qué implica la movida y qué visión tienen los especialistas.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que encomendó al Banco Central que «lleve adelante en nombre del Tesoro» un «proceso de recompra de deuda externa argentina por más de US$ 1.000 millones, que empieza en el día de hoy (por ayer)».

Dijo que tomó la decisión «para mejorar el perfil de deuda y seguir bajando el riesgo país», y que la operación se trata de «un primer paso muy enfocado en los (bonos) globales, sobre todo en los de corto vencimiento», entre los que mencionó los de 2029 y 2030, obviando el problema de la deuda en pesos que vence en los próximos meses.

El anuncio de Massa

– Se decidió un proceso de recompra de la deuda externa argentina por más de 1.000 millones de dólares.

– Es una decisión a los efectos de seguir mejorando el perfil de deuda externa de la Argentina para seguir bajando el riesgo país, que mejora las posibilidades de las empresas argentinas y del Estado argentino de acceder al mercado de capitales.

– Este es un primer paso muy enfocado en los globales, sobre todo los de corto vencimiento; 2029, 2030. “Entendemos que ahí es donde tenemos que atacar para la mejor administración de la deuda, el perfil de deuda y el perfil de vencimientos de la Argentina”, dijo el ministro.

– “Vimos una caída de mil puntos o un poco más del riesgo país de la Argentina. Eso significa una ventana de oportunidad para la Argentina”.

– “El orden fiscal tiene muy asociado lo que respecta a la administración de pasivos. En ese sentido, a lo largo del 2022, en el último tramo hicimos un trabajo muy fuerte que vino acompañado en los primeros días del 2023 y en el día de hoy con una nueva licitación de una mejora en el perfil de vencimientos de la curva en pesos de la Argentina”.

– “A lo largo de los últimos cinco meses trabajamos muy fuerte en la normalización macroeconómica de la Argentina para que el proceso de crecimiento del Producto, de generación de empleo y de aumento o recuperación de consumo no se vea afectado por aquellas medidas a tomar, que tuvimos que tomar o que tenemos que tomar en materia macroeconómica”.

– “Nos fijamos en aquel momento cuatro premisas: el orden fiscal, la acumulación de reservas, el aumento o el crecimiento de las exportaciones argentinas y el desarrollo con inclusión. En ese sentido, apostamos a que, inversión pública e inversión privada ayudarán al desarrollo con inclusión. Logramos un proceso de acumulación de reservas a partir de medidas de promoción de exportaciones y también aumentamos y logramos en algunos sectores como el automotriz o el sector agro, niveles récord de exportaciones”.

– “Los números del 2022 nos permitieron cerrar con cumplimiento y sobrecumplimiento de algunas de las metas; tanto en el caso fiscal como en el caso de acumulación de reservas”.

– “Para el 2023, algunas de las proyecciones que teníamos se han visto modificadas; algunas que tienen que ver con inclemencias climáticas, pero también algunas que tienen que ver con crecimiento de valor de productos de exportación o con menor nivel de importación. Tal es el caso, por ejemplo, de los menores niveles de importación de energía que va a tener que realizar la Argentina respecto de lo que estaba proyectado en el Presupuesto 2023”.

Opinan los economistas

Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, dijo que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estuvo comprando bonos en dólares desde hace varias semanas y eso hizo que los precios subieran un 24%, algo que mantuvo a raya la brecha entre el dólar oficial y el MEP y el contado con liquidación (CCL).

“Lo que está claro es que este es un año electoral y están armando un mecanismo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueda aceptar. Una justificación que pueda aceptar para tener un mecanismo de intervención en el precio en dólares de los bonos externos de la Argentina, con los que se calcula el Riesgo País y con los que se hace MEP y CCL. Con este mecanismo buscan darle sostén al precio de esos bonos y contener las brechas”, explicó.

“Están mostrando la caja de herramientas que tienen. Es algo que venía haciendo la Anses, que no es lo mismo que lo haga el Banco Central (BCRA). Le están mostrando al mercado la herramienta que tienen y van a buscar que el Fondo se la apruebe. Si el FMI se las convalida, es como que ellos van a poder mostrar que en un año electoral tienen intervención en los paralelos”, agregó.

El mecanismo es el mismo que usó tantas veces Martín Guzmán para intervenir en el mercado de cambios, pero con mucha menos pompa.

Por su parte, el economista Diego Martínez Burzaco tildó a la jugada de “inteligente”, porque refuerza el buen momento de los activos financieros locales. “Como señal, es auspiciosa; y buscan ir mejorando el acceso a los mercados. Pero me da la sensación de que queda mucho camino por delante si el objetivo final es volver al financiamiento externo”, opinó.

En tanto, el analista financiero Christian Buteler dijo que la recompra de bonos en precios tan bajos es algo positivo, si bien el dato quizás ya había circulado porque “por algo los bonos subieron de US$18 a US$30 en los últimos meses”.

Otro punto es el tema del financiamiento. “¿De dónde salen los dólares? De las reservas netas del Central de US$6500 millones. Faltan detalles y suena a optimista, sobre todo porque el BCRA tiene muy pocos dólares”, señaló el economista y socio de FMyA, Fernando Marull.

“El argumento oficial es que sirve para mejorar el perfil de vencimientos, pero eso no parece lógico: el país tiene problemas mucho más inminentes como para ocuparse de algo que pasa durante el próximo mandato. Así que sí, esto apunta indirectamente a bajar la brecha. El problema es que no se sabe cómo lo van a financiar, porque la meta de reservas en 2022 se cumplió con lo justo y hay una sequía muy importante en 2023″, sumó Francisco Mattig, portfolio manager en Consultatio Plus.

Por último, Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria Consultores, dijo que los US$1000 millones saldrían de los Derechos Especiales de Giro del FMI, lo que sería “arriesgado” con reservas netas escasas y sequía por delante, aunque, desde el punto de vista del fisco, es lógico recomprar bonos a estas paridades, si bien era más razonable hace cuatro meses, cuando valían menos de US$20.

Reacciones en redes

Sobre el origen del financiamiento para consumar la recompra, Marcos Buscaglia fue crítico. “’Massa desendeuda’, están saliendo a decir los pseudoeconomistas kirchneristas. Al comprar bonos no bajás deuda, cambiás el acreedor. Para bajar deuda hay que tener superávit fiscal, pero este gobierno, sumando gobierno y Banco Central, tuvo déficits fiscales mayores a 10% del PBI por año”, marcó.

Pese a que la reacción del mercado fue positiva, con un incremento de 6% en el valor de los bonos argentinos, parte de los economistas no se mostraron convencidos con la medida que fue publicada en el Boletín Oficial, en una resolución conjunta con la Secretaría de Finanzas y la de Hacienda. “Delirante. El Banco Central no tiene dólares para importar insumos y salen a comprar deuda externa. ¿Con esta maniobra piensan parar la desconfianza en el peso?”, se preguntó el consultor Roberto Cachanosky, quien suele expresarse con dureza contra las políticas económicas de la administración de Alberto Fernández.

También crítico del Frente de Todos, el economista Gustavo Lázzari consideró que la liquidez para hacer la recompra va a obtenerse a través de la emisión. “Pagamos con imprenta lo que tenemos que pagar con ahorro”, sostuvo el liberal, quien consideró que esto forma parte de medidas de campaña para la elección presidencial de este año.

Darío Epstein, de Research for Traders, enumeró los puntos positivos que para él traería esta implementación del Palacio de Hacienda. “Mi lectura del anuncio de Massa: aumenta el poder de fuego para intervenir el dólar MEP y el CCL vía compra de bonos, desde el Banco Central estaban limitados por el FMI; supuestamente bajarán los dólares alternativos; se achicaría la brecha”, enumeró.

Por su parte, el exministro de Economía de Mauricio Macri Alfonso Prat Gay sembró dudas sobre los motivos del Gobierno para realizar la recompra de bonos de la deuda anunciado por Sergio Massa ayer por la mañana.

“No se entiende: ¿acaso los pocos dólares de las reservas no eran “para la producción”? ¿Resulta que ahora son para “mejorar el riesgo país y los vencimientos…de 2029/30? ¡Faltan 7 años para pagarlos! Esperemos que ningún funcionario haya comprado esos títulos recientemente…”, escribió Prat Gay.