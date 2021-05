Según el Idesa, los productos de “Precios Cuidados” subieron más que la inflación

Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el costo de los productos incluidos en los acuerdos de “Precios Cuidados” -que surgen de negociaciones entre el Gobierno nacional con supermercados- sube más que la inflación.

El trabajo indica que la constante renovación de marcas de la canasta hace que los aumentos pasen desapercibidos, ya que los bienes siempre son diferentes.

De esa manera, según el documento del centro privado, los productores evitan que sus precios queden retrasados e, incluso, logran que avancen por encima del ritmo del nivel general.

El Idesa analizó los precios que releva el Indec, tanto en su índice de al consumidor (nivel general) como en los capítulos de alimentos, en comparación con los bienes que componen las canastas de Precios Cuidados.

En el documento, precisó que en abril pasado avance del general de precios anualizado -es decir, proyectando la suba del 4,1% del mes a un período de 12 meses- equivale a un 46,3% de inflación anual, y que si, en cambio, se mira solo la canasta de alimentos, la tasa anualizada asciende al 46,4%.

En tanto, sobre las categorías de productos que figuran en los acuerdos, señaló que el recorte es mayor: la tasa de abril asciende al 54,3 por ciento.

“La Argentina tiene una larga historia de acuerdos y controles de precios que en la mayoría de los casos fracasaron. Cuando funcionaron fue porque estuvieron acompañados de una batería de medidas consistentes de combate a la inflación y por corto tiempo. Posiblemente el caso más recordado de éxito sea el Plan Austral de 1985 que, incluyendo acuerdos y controles de precios, logró bajar la inflación mensual del 20% al 5% en 1986. Pero aún en este caso el efecto fue transitorio”, agregó el reporte.

En esa línea, planteó: “Si en la coalición de gobierno siguen prevaleciendo los despreocupados por el déficit fiscal y la emisión monetaria, no hay chances de morigerar la inflación. Los acuerdos de precios no sólo no servirán, sino que van a potenciar la inflación. La razón es que las empresas ante la intensificación de controles tienden a aumentar preventivamente los precios. Esto es lo que viene ocurriendo en los últimos meses”.