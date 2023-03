Durante una participación de un desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un dólar diferencial a partir del 1° de abril, similar al dólar soja.

«El clima nos está castigando y habrá una caída de la producción. El granizo y el calor nos ha ido quitando superficies productivas. Hay unos 10.000 viñedos menos en todo el país. El cambio climático es uno de los grandes enemigos que tenemos. Firmamos un acuerdo con la Coviar para ser proactivos en la lucha contra el cambio climático», aseguró Massa.

Luego avanzó con el anuncio central. «A partir del 1° de abril se pondrá en marcha un mecanismo para recuperar competitividad y mercados. Con competitividad cambiaria, tenemos que tener más vino en el mundo», agregó el ministro de la cartera de Economía, que todavía cree que los mercados se ganan con tipos de cambio diferenciados por sector y no mejorando la eficiencia y aumentando la productividad.

«El año pasado, en la decisión de recuperar mercados y consolidar reservas, intentamos poner en marcha para un sector un programa de fortalecimiento exportador, a partir del 1 de abril vamos a acompañarlo en todas las economías regionales, arrancando por la vitivinicultura para recuperar mercados y que tengan oportunidad frente a la pérdida que representó el granizo y la helada», concluyó Sergio Massa.

Además explicó que se ampliará con 583 millones de pesos la ayuda para productores vitivinícolas afectados por cuestiones climáticas como la helada y el granizo.

«Hemos tomado la decisión de ampliar con más de 583 millones de pesos disponibles a partir de la semana que viene, que se suman a los 50 millones adicionales que ya se habían incorporado en febrero», dijo Massa.

El economista Fernando Marull estimó que esta medida orientada a aumentar las exportaciones significaría un ingreso extra de alrededor de US$1.000 millones si se hiciera una interpretación restrictiva del texto, mientras que si se la medida efectivamente se ampliara a otras economías regionales el aporte rondaría los US$5.000 millones.

Dólar soja

Por otra parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, confirmó que «no está en los temas de agenda» del Gobierno nacional la posibilidad de implementar un nuevo dólar soja.

«Tenemos en agenda tratar de encontrar algunas medidas de paliativos para algunas economías regionales como la pera, la manzana y el vino. En el equipo económico estamos analizando eso, no estamos hablando de un dólar soja«, remarcó el funcionario.

«No he escuchado y no está en los tema de agenda de los que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía un nuevo dólar soja. No hay nada, pero cada uno puede hacer la interpretación que quiera, cada uno es libre de hacerlo y lo respeto», agregó.

La versión sobre una nueva edición del dólar soja, cuyo mecanismo de liquidación excepcional fue aplicado en septiembre y diciembre del año pasado, tomó fuerza ante la caída de reservas del Banco Central, pero se pasó por alto que los stocks se han liquidado en las ediciones anteriores y que la sequía amenaza la posibilidad de tener el mismo éxito por la caída de la producción.

El impacto de la sequía generó «una primera pérdida» en las cosechas, dijo el ministro en diálogo radial, y ejemplificó: «Pasamos de 22 millones de toneladas a 13,4 millones de toneladas en el caso del trigo».

«Somos cautos en cuanto a la estimación en términos monetarios. Hay que ver cómo evolucionan los cultivos y también los precios, porque ahí puede haber alguna compensación, pero indudablemente no vamos a tener los volúmenes que tuvimos los años anteriores. Esto es innegable. También la sequía ha pegado fuertemente en los productores ganaderos y en los tamberos», explicó.