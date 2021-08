Se reactiva la economía pero no se logra mejorar el empleo

La industria, pero también los servicios y otros sectores específicos ya crecen por encima de niveles prepandemia. En algunos casos el rebote es fenomenal; sin embargo, los indicadores de empleo no cambian, por ahora. El efecto del coronavirus y su crisis sobre los sectores dadores de trabajo

Que la pandemia del coronavirus impactó fuerte en toda la economía no es noticia. Pero que los principales sectores generadores de empleo están creciendo a niveles superiores a los registros prepandemia, no lo es tanto. Son varios los indicadores que hablan de una recuperación leve pero consistente en la industria. Unos pocos anticipan indicadores positivos también en los servicios y otros sectores específicos. Pero lo que no termina de aparecer claramente, afirmó un estudio del Iaraf difundido en las últimas horas, es la creación neta de empleo, posterior al largo invierno de la coronacrisis.