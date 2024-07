Presupuesto 2025: dólar “planchado” hasta diciembre y fin del impuesto PAIS

El ministro Caputo presentó los principales ejes de la pauta para el año próximo. Aseguró que se basará en la estabilidad de la macro, el déficit cero y el refuerzo de las políticas sociales. En cuanto al cierre de 2024, estima un dólar a $1.016, inflación por debajo de 130% y una recesión de 3,5%. Los mercados se tomaron un respiro. Crítica de Macri por la coparticipación

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió un anticipo del Presupuesto 2025 al Congreso, con un mensaje en el que plantea los ejes principales que contendrá el documento que, por ley, debería ingresar el 15 de septiembre.

El jefe del Palacio de Hacienda aclaró que el documento final ingresará antes de la fecha establecida -prevista constitucionalmente para el mes de septiembre- y fijó los cuatro ejes temáticos en los que se concentrará la Ley de Leyes de la economía. Según el documento, el objetivo principal para 2025 será la estabilidad macroeconómica y continuar con el déficit cero.

El documento explica que las prioridades de la política presupuestaria para el próximo ejercicio “se enmarcan en cuatro grandes ejes que guían la gestión del Gobierno Nacional”.

El primero incluye el equilibrio fiscal sostenido. Para eso señala que se adoptarán “medidas audaces que permitieron avanzar de forma más rápida de lo previsto hacia el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación, la mejora del balance del Banco Central y el fortalecimiento de las reservas internacionales”.

El segundo está relacionado con la política social, en el que resalta que “el acompañamiento social sin intermediaciones, realizando esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones”

El tercer punto es “la modernización y simplificación del Estado ocupado en sus funciones esenciales para no entorpecer las condiciones para el desarrollo del sector privado, favoreciendo la libre empresa”.

Por último, “el equipamiento y modernización de seguridad y defensa continuará siendo una prioridad”.

Cierre de 2024

También se presentó un análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional al 31 de mayo de 2024.

Respecto al tipo de cambio nominal (TCN) el texto de Caputo señala que el tipo de cambio con el dólar se eleva a $1.016,1 (+58,3% interanual) y la inflación proyectada al inicio del proceso de elaboración del presupuesto se ubicaba en un 139,7% interanual para diciembre de 2024, resultando en una baja promedio del tipo de cambio real (TCR) bilateral de -2,3% en el año.

Respecto a los impuestos, la administración nacional presupuesta que aumente la recaudación “54,4% respecto a la proyectada para 2024″. Sin embargo, hace la salvedad de que significará “una reducción de 0,45 punto porcentuales del PIB respecto al año anterior”.

Asimismo, que la presión tributaria “pasaría del 21,61% del PIB en el año 2024 a 21,16% en el año 2025. Este cambio en la presión impositiva total responde al efecto neto de modificaciones en el contexto macroeconómico y de medidas de política y administración tributaria, destacándose la menor recaudación como consecuencia de la finalización de la vigencia del impuesto PAIS”.

Uno de los impuestos que más crecería en el 2025 será el de los combustibles. Por lo menos en su recaudación. “Los ingresos estimados por el Impuesto sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono crecerían un 136,1% respecto de 2024. La variación se explica, principalmente, por las actualizaciones de las sumas fijas para determinar el impuesto y el aumento de la actividad económica proyectado”.

En lo que se refiere al financiamiento, Economía señala que se “continuará con la estrategia de extender el perfil de vencimientos, limitando la carga financiera sobre las cuentas del Tesoro”.

Respecto al financiamiento externo, expresa que durante el ejercicio 2025, “Argentina mantendrá sus esfuerzos para optimizar su cartera de operaciones con financiamiento internacional acompañando los lineamientos propuestos de prudencia fiscal”.

“A partir del acceso a recursos financieros a tasas bajas y con plazos largos de repago, se implementan programas/proyectos que mejoran sustancialmente el capital físico y humano de nuestro país con una visión de transformación estructural hacia el crecimiento sostenible”.

Un punto que está en discusión con las provincias y con el sector privado tiene que ver con la inversión en obra pública. “La optimización del Sistema Nacional de Inversiones Públicas será un eje fundamental en el año 2025, en tanto contribuye a alcanzar las metas fiscales estipuladas”.

En este caso, el documento señala que el Ejecutivo utilizará un “cálculo de las brechas sectoriales de infraestructura como un insumo para la formulación del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2025- 2027″.

Por último, señala que avanzará en las privatizaciones de las empresas públicas y en el ajuste del sector de los trabajadores del Estado en línea como lo viene realizando hasta ahora.

El mercado se tomó un respiro

Mientras tanto, el mercado bursátil mantuvo ayer una operatoria inestable de negocios, en momentos en que se acrecientan las dudas sobre una pronta implementación de medidas que encaminen la economía.

Un aliciente pasó por el dólar, con un blue que interrumpió la reciente serie alcista que lo encaramó precios récord y las paridades bursátiles que terminaron negociadas debajo de 1.400 pesos.

El precio del dólar libre cerró ofrecido a $1.405 para la venta, con un descenso de 25 pesos o 1,7% respecto del martes. Con un dólar mayorista que ganó 50 centavos a 915 pesos, la brecha cambiaria se redujo a 53,6 por ciento.

Posturas

“El crawling peg del 2% es insuficiente en relación con la inflación y la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros y tampoco contribuye a la salida del cepo”, puntualizó Rava Bursátil.

Por su parte, el economista Gustavo Ber sostuvo que la brecha “requiere de una rápida estabilización, a partir de una actitud más conservadora entre los agentes económicos mientras esperan definiciones que permitan recuperar las mejores expectativas, un ingrediente que resulta clave dentro del actual modelo político y económico”.

Mauricio Macri cuestionó a Milei por la coparticipación a CABA

Mauricio Macri le envió un fuerte mensaje a Javier Milei en medio del conflicto por la coparticipación que la Ciudad de Buenos Aires mantiene con la Nación. La disputa se generó cuando el gobierno de Alberto Fernández le quitó los fondos a la administración del entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien le inició un juicio al Poder Ejecutivo.

En ese litigio, la Justicia le dio la razón al gobierno porteño y ayer, el ex presidente se expresó enfáticamente para que la Casa Rosada, hoy con Milei al frente, cumpla esa orden judicial.

“Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley de Bases”, comenzó su posteo en redes sociales el líder del PRO y agregó: “Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”.

“El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”, cerró.