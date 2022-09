Lo advirtieron las cámaras navieras nacionales. Los trabajadores piden recomposición salarial. El Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria, pero hasta el domingo los gremios no se dieron por notificados. Si se extiende, es posible que falten combustibles

El Ministerio de Trabajo dictó el sábado pasado la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto entre los gremios portuarios y las empresas asociadas a la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) y la Cámara Naviera Argentina (CNA), a raíz la medida de fuerza realizada por los remolcadores navales.

No obstante, el gremio que representa a los trabajadores, el Sindicato de Conductores Navales (Siconara), desconoció la medida y mantuvo hasta ayer el paro total del trabajo en puertos que mantiene fuera de servicio a los remolcadores en las principales terminales del país, paralizando cerca de 80% del comercio exterior argentino, según denunciaron ayer las cámaras empresariales.

La decisión de la cartera laboral se dispuso el sábado a primera hora tras la intervención del varias áreas del Ejecutivo, entre ellas el Ministerio de Defensa que encabeza Jorge Taiana, que desde el viernes mantuvo gestiones para destrabar el ingreso de la Fragata Libertad al puerto de Buenos Aires, informaron fuentes oficiales.

La acción gremial había sido lanzada el viernes luego de «extensas negociaciones» que no tuvieron resultado y ante la «intransigencia» mostrada por el sector empresario frente al reclamo de recomposición salarial para el sector de remolcadores del puerto, según informó el sindicato.

La cartera laboral dio por iniciado entonces «un periodo de conciliación obligatoria por el término de 15 días, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11° de la normativa preindicada, debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio». Sin embargo, el gremio no se dio por notificado. Podría hacerlo hoy lunes, pero también podría continuar la medida de modo ilegal, aunque operativa.

La cámara nacional FENA publicó el domingo un informe que revela que 80% del comercio exterior argentino, contemplando importaciones y exportaciones, está paralizado. «La matriz energética está siendo afectada dado que los buques tanque están impedidos de cargar petróleo crudo y producto. En caso de extenderse el paro podría significar el desabastecimiento energético para nuestra economía», expresó la Federación naviera.

«Muchos de los buques operados por empresas asociadas a las cámaras que integran FENA se encuentran afectados al transporte de combustible tanto para el mercado interno como para las usinas eléctricas, por lo que la paralización de estos acarrearía un concreto peligro de desabastecimiento en un plazo breve«, explicó la cámara.

Según el reporte, la medida paraliza a 32 remolcadores portuarios, 13 buques petroleros, dos buques supply y un remolcador de empuje, un total de 48 naves paralizadas.

La situación había puesto en jaque el regreso de la Fragata Libertad a Buenos Aires. En principio, no pudo ingresar a puerto y debió navegar a La Plata, donde pasó varias horas. Finalmente el buque escuela que navegó por cuatro meses como parte de su 50° viaje de instrucción retornó a Buenos Aires a la tarde del sábado.

En rigor de verdad, son varios los gremios detrás de la medida. Son trabajadores nucleados en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, el Sindicato de Conductores Navales y el Sindicato de Obreros Marítimos (Somu) los que decretaron el cese de actividades desde las 20 del viernes en reclamo de recomposición salarial del sector de remolcadores de puerto.

La cartera laboral a cargo de Claudio Moroni exhortó a los trabajadores a «prestar servicios de manera normal y habitual» y pidió a ambas partes «mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de la parte empresa involucrada».

Asimismo, convocó a las partes a una audiencia presencial para este miércoles 28 de septiembre, a las 10, en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.