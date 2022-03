Organizaciones sociales, políticas, gremiales y empresarias marcharán hoy a Plaza Congreso en rechazo al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), informaron voceros de las agrupaciones que convocan a esta protesta.

Los manifestantes se concentrarán a las 15 en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y, desde ahí, se movilizarán hacia Plaza Congreso.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran la CTAA, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT); Pymes para el Desarrollo Nacional; la Organización Libres del Pueblo (OLP); Unidad Popular; Sobreranxs; Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP); Causa Nacional y el Partido Comunista (PC).

«Hoy nos volvemos a movilizar en la protesta pero tenemos propuestas», dijo en declaraciones a la prensa Ricardo Peidro, secretario general de la CTA Autónoma a través de un comunicado difundido por esa central sindical.

La protesta multisectorial fue convocada bajo la consigna: «Las deudas se pagan, las estafas no».

«Nuestra posición es histórica con esta y con otras deudas, investigar la deuda, las deudas se pagan, las estafas no. Nos Movilizamos para plantear nuestro desacuerdo y ese desacuerdo tiene propuestas: le vamos a entregar al Gobierno y al Congreso nuestra propuesta que es revisar este acuerdo, no podemos resignarnos a entregar soberanía al ajuste sobre ajuste que va a agudizar los niveles de pobreza e indigencia. Tenemos que tener políticas activas para salir de esta situación”, dijo Peidro.

Por su parte, José Cudina, de la organización Pymes Para el Desarrollo Nacional, sostuvo: “Este acuerdo no está lo suficientemente difundido y discutido, hay un gran desconocimiento de lo que vamos a firmar y de lo que nos va a condicionar en el futuro. Creemos que es necesario convocar a más sectores, a mayor cantidad compañeros y compañeras de los sectores gremiales, territoriales”.