El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará hoy un proyecto para crear un “dólar digital”, además de estudiar regular las criptomonedas y otros activos digitales, según reportó la Casa Blanca en un comunicado.

“El presidente Biden firmará hoy una orden ejecutiva esbozando el primer acercamiento del Gobierno para estudiar los riesgos y los potenciales beneficios de los activos digitales y sus tecnologías”, anticipó el comunicado oficial.

Entre las medidas que contendrá la orden ejecutiva se encuentra el análisis del lanzamiento de una moneda en formato digital (conocidas como CBDC, siglas en inglés de Central Bank Digital Currency).

Este tipo de activos, actualmente estudiados o lanzados por más de 100 bancos centrales en el mundo incluido el Banco Central Europeo (BCE) (que inició en 2021 un estudio de 24 meses para el analizar un euro digital) y China, se diferencian de las monedas regulares por la posibilidad de no tener un correlato físico, es decir una moneda o un billete, y por el hecho de que cada ciudadano puede contar con las divisas sin la intermediación de otras entidades financieras comerciales.

Además, al igual que las criptomonedas, las transacciones son inmediatas, sin tiempos de espera.

No obstante, al igual que las monedas tradicionales, al ser emitidas por un Banco Central poseen las mismas garantías del papel moneda (al contrario de, por ejemplo, las criptomonedas que son de libre flotación), y son diseñadas para las transacciones diarias.

“La orden direcciona al Gobierno de los Estados Unidos a dar máxima prioridad al desarrollo y la investigación de una posible moneda digital del banco central en una manera tal que proteja los intereses de los americanos”, señaló el comunicado, que además, aconseja a la Reserva Federal (FED) a continuar su “Investigación y desarrollo” en relación con la posible moneda.

Según indicó bajo anonimato un alto funcionario de la Casa Blanca a la agencia de noticias AFP, el análisis será “cuidadoso” ya que las implicaciones, en caso de adoptar un dólar digital, “serían muy profundas para el país cuya divisa es la principal moneda de reserva mundial”.

Por su parte, el funcionario descartó que los proyectos de moneda digital más adelantados en otros países o zonas monetarias “amenacen” la dominación del dólar.

Se trata de la primera vez que el gobierno estadounidense se pronuncia y coordina los esfuerzos respecto a la posibilidad de un dólar digital.

Previamente, en enero, la Reserva Federal publicó un informe de 35 páginas donde discutió el asunto y subraya que un dólar digital permitiría mantener la dominación mundial de la divisa y ampliar la inclusión financiera, aunque aún no definió una posición firme.

Asimismo, Biden pedirá también a la administración federal estudiar los riesgos financieros y de seguridad relacionados con el desarrollo de criptomonedas, además de examinar el impacto a la seguridad nacional y a la economía de estos activos.

La medida ordenará también a las agencias federales examinar cambios potenciales a la regulación, según la agencia Bloomberg.

Un comunicado firmado por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, filtrado ayer antes de tiempo en la página web de la entidad (y luego removido), celebró la orden ejecutiva por establecer un “correcto balance” entre impulsar la innovación de las criptomonedas, y resguardar los potenciales riesgos a los consumidores y al sistema financiero de las mismas.

El optimismo generado por la posibilidad de una regulación en el mercado, una demanda de quienes promueven el uso de criptomonedas, impulsó al Bitcoin (BTC) a un alza de más del 8% en las últimas horas, según el portal Coinmarketcap.