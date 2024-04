Olivícolas presentarán un recurso de amparo contra el tarifazo 

Por Javier De Pascuale

José Hilal, presidente de la Cámara de Industriales Olivícolas de La Rioja (Ciolar), confirmó al diario cooperativo de La Rioja, El Independiente, que las dos cámaras empresarias que agrupan a los productores de olivas y derivados ultiman los detalles de un recurso judicial con el que buscan frenar el tarifazo eléctrico nacional, que deja a esta economía regional «fuera de carrera», en palabras de sus dirigentes.

Es que al igual que la industria vitivinícola y la frutihortícola, entre otras aunque suman muchas más, la industria del olivo es electrodependiente, ya que su principal insumo productivo es el agua que es extraída de pozos, en muchos casos de 200 o 300 metros de profundidad, ya que en provincias como Catamarca, La Rioja, Mendoza o San Juan este recurso no se encuentra disponible en cantidades en la superficie. Requiere del bombeo permanente y es por esto que la energía eléctrica es el principal costo de la actividad. Su disparo en porcentajes del 300, 400 y hasta mucho más en porcentaje torna los campos y la misma actividad, inviable por antieconómica.

En una entrevista con el medio local, José Hilal explicó que “en La Rioja tenemos dos cámaras, una es la Olivícola y la otra es Ciolar, que es la de industriales olivícolas. Las dos organizaciones estamos en conversaciones conjuntas para presentar un amparo judicial que frene el tarifazo. Los regantes son electrodependientes y esa es la razón de por qué estamos haciendo esto», refirió.

«Toda La Rioja es electrodependiente. No tenemos ríos que nos den agua. El agua, tanto para la finca como para la población, funciona en base a pozos de profundidad, que en algunos casos llegan a los 300 metros. Tenemos todo el año falencias hídricas en todo el territorio provincial. Eso hace que la energía que nosotros usamos para sacar el agua no pase a ser un insumo cualquiera, sino el principal para no sólo nuestra actividad sino la vida de las personas», precisó.

«Estamos hablando de grandes diferencias de precios, en un promedio de un 300 por ciento. En algunos casos subas que son superiores, porque depende la potencia contratada, consumidos, complejidades técnicas. Es una situación que nos deja en el mercado en muchos aspectos”, afirmó Hilal.

Remarcó el dirigente que ante esta situación, «todos los sectores deberían acompañar una medida de este tipo. Nosotros como dirigentes intentamos que las empresas de otras actividades nos acompañen. Cada cámara es un mundo, tienen sus empresas, sus componentes, pero la situación actual es de una importancia y urgencia suficiente como para actuar en consecuencia”, afirmó.