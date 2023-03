Payway anuncia que su terminales no emitirán tickets para compras con tarjeta menores a $15.000

Como método para optimizar el tiempo y recursos, y fomentar la disminución de uso de papel, a partir de ahora, para cualquier gasto que se haga con tarjeta por menos de $15.000, no será necesario firmar el cupón, ya que no tendrá comprobante físico, al menos que el cliente lo solicite.

La decisión fue tomada por la plataforma de medios de pago y servicios para el comercio de la empresa Prisma Payway, que maneja en el país las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, la cual aclaró que si el cliente lo solicita, el comercio podrá enviar el comprobante por email a través de las mismas terminales.

«Al digitalizar los comprobantes de pago buscamos mejorar tanto la experiencia de cobro de cajeros y comerciantes como la de sus clientes. Así se simplifica todo el proceso de pago y el comercio puede controlar sus ventas desde la terminal o desde Mi Payway”, señaló Lucas Gracia, director de Producto de Payway en un comunicado.

A partir de ahora, al cobrar, el comercio mostrará al cliente el monto ingresado en la terminal, y él acercará su tarjeta para realizar el cobro sin contacto (contactless, NFC) o insertará el chip, y luego de efectuado el pago podrá seleccionar la opción ‘enviar por email’ para recibir en su correo el comprobante de pago.

«El cliente recibirá el comprobante en el correo electrónico indicado con el detalle de su pago. Ya no es necesario imprimir el comprobante para que el cliente lo firme», detalló la empresa.

Para los comercios, todos los comprobantes podrán visualizarse tanto en la terminal inteligente (POS) como en el portal Mi Payway, a través del cual podrán hacer un seguimiento de sus ventas y fechas de cobro, gestionar nuevos servicios para su negocio, crear y compartir links de pago y generar QR interoperables, entre otras funcionalidades.

En marzo de 2020, al inicio de la pandemia de coronavirus, las empresas nucleadas en la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc) y las procesadoras de pago acordaron que iba a dejar de ser necesario para los clientes firmar los comprobantes de pago con tarjetas de débito o crédito.

Prisma Medios de Pago opera en Argentina y en otros 14 países de Latinoamérica como proveedora de medios de pago y cobro de bancos, fintechs, comercios y consumidores mediante sus principales marcas: Payway (terminales POS, Gateway de pagos para ecommerce, servicio de conciliación de pagos), Banelco (red de cajeros automáticos) y PagoMisCuentas (pago electrónico de impuestos y servicios).