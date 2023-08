La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel «Kelly» Olmos, dio nuevos detalles del bono de $60.000 para trabajadores registrados, entre los que aclaró que no será igual para todos y que algunos podrían cobrar menos que esa cifra, y que además quienes lo perciban no podrán comprar dólar ahorro. Al mismo tiempo informó que las empresas que no lo paguen serán multadas.

La ministra indicó que habrá penalidades para las compañías que no otorguen el bono, el cual le corresponde a quienes tienen salarios de hasta $400.000 netos (alrededor de $ 481.000 brutos, dependiendo de los descuentos) al mes de agosto.

Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, una multa”, advirtió la funcionaria, que aseguró que se apoyarán en los gremios para la fiscalización.

Olmos destacó el rol que tendrán los sindicatos para detectar las faltas de los empleadores. “Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen o el trabajador tiene canales anónimos para la denuncia. Ahí actúa la fiscalización”, había indicado ayer.

Olmos afirmó que la suma fija de 60.000 pesos «es para acompañar a los trabajadores en el impacto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que trajo el macrismo a la Argentina».