Milei destrabó crédito de US$100 millones para avanzar con acueducto desde el Paraná

El Gobierno nacional aprobó el acuerdo de garantía y los contratos para liberar el préstamo del fondo saudita. El demorado aval que había generado preocupación tanto en Córdoba como en Santa Fe, permitirá avanzar con los bloques B y C del ducto hasta San Francisco. Ya hay gestiones con Qatar y la OFID por otros US$200 millones

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó, vía decreto, la toma de un crédito del Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD, por sus siglas en inglés) por 375 millones de riyales saudíes, el equivalente a unos 100 millones de dólares, para la construcción de los bloques B y C de la primera etapa del acueducto desde el río Paraná hasta la ciudad de San Francisco.

La decisión era esperada con impaciencia por parte de las autoridades, tanto de Córdoba y Santa Fe, ambas socias en este proyecto, toda vez que desde la Nación dilataron la aprobación más de la cuenta.

El proyecto busca garantizar el abastecimiento de agua potable en regiones clave de ambas provincias.

El fondeo que será pagado por ambas provincias, es a 20 años de plazo con cinco de gracia y una tasa de dos por ciento anual.

El plazo de obra se ubica entre los 18 y 24 meses, según explicó a Comercio y Justicia el titular de Recursos Hídricos de Córdoba, Edgar Castelló.

El funcionario recordó que ya está en ejecución el bloque A que incluye la toma en el río Coronda, y una serie de obras que fueron financiadas por un fondo kuwaití.

Entre la toma en el río Coronda y San Francisco hay 144 kilómetros de un ducto troncal pero además ramales que en esta oportunidad beneficiarán a varias localidades de Santa Fe.

En total son ocho bloques. Los restantes, esto es desde el D hasta el H, serán financiados por fondos de Qatar y la OFID (ex OPEP) con créditos de similares características y por un total de unos 200 millones de dólares.

Esos créditos tienen diferente grado de avance. En cualquier caso, servirán para concluir con la primera etapa de acueducto que, cuando llegue a San Francisco, descomprimirá la demanda de agua de otras cuencas ya en la provincia de Córdoba.

En tanto, por ahora no hay plazos para avanzar en el acueducto desde San Francisco a la ciudad de Córdoba, obra que demandará un presupuesto mucho más elevado.

Autorización

Por lo demás, el Gobierno nacional suscribió contratos de contragarantía con los gobiernos provinciales, que contemplan la autorización para el débito automático de fondos de coparticipación federal en caso de incumplimientos en los pagos.

Con la aprobación del Decreto, el Ministro de Economía y sus funcionarios están facultados para implementar y suscribir las modificaciones necesarias para la correcta ejecución del acuerdo.

La obra representa un paso fundamental en la mejora de la infraestructura hídrica de la región, y refuerza el compromiso de las provincias y del Gobierno nacional con el acceso a agua potable de calidad para sus habitantes.

Acueducto

La obra del Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba, Etapa I, permitirá transportar agua desde el río Paraná hasta alcanzar la ciudad de San Francisco, Córdoba, beneficiando a 410.000 habitantes en ambas provincias.

En una segunda etapa se planea alcanzar la ciudad de Córdoba, incrementando el número de beneficiarios en 1.2 millones de personas

El proyecto, gestionado por los gobiernos de Santa Fe y Córdoba, comenzó en 2022 con financiamiento del Fondo Kuwaití.

Actualmente se trabaja en el Bloque A en Coronda, Santa Fe, con avances en la instalación de cañerías y construcción de la Planta Potabilizadora.

La Etapa II del acueducto incluirá 144 km de conducto troncal y 345 km de ramales, impactando a 54 localidades y más de un millón de personas.