En el primer caso, habrá una reducción de las alícuotas de Ganancias y un diferimiento del pago del IVA y de los aportes de esos contribuyentes. Respecto a los pasivos, sumó otro bono, ahora de 15 mil pesos por tres meses para los que cobran hasta una vez y media el haber mínimo. En paralelo, hoy comienza a regir la devolución del IVA para compras con débito y los créditos para activos y monotributistas. El costo fiscal será de 2,8% del PIB, según la Bolsa

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció ayer medidas de alivio fiscal para trabajadores autónomos y otro refuerzo, ahora de 15.000 pesos por tres meses, a jubilados que cobran hasta una vez y media el haber mínimo.

Las medidas se suman a las ya lanzadas en los últimos días, algunas de las cuales comenzarán a regir desde hoy, tales como la restitución del IVA para compras con tarjeta de débito y los créditos para monotributistas y para trabajadores en actividad.

El raid de anuncios del ministro y candidato que comenzó tres semanas atrás, luego de la devaluación aplicada por el Banco Central, siguió ayer domingo y continuará hasta días antes de fin de mes cuando, según el Código Electoral Nacional, comenzará a regir la veda para los actos de Gobierno. De esta manera, el Poder Ejecutivo Nacional tendrá prohibido realizar anuncios de gestión que puedan promover la captación del voto.

Autónomos

En ese contexto, ayer el Ministerio de Economía anunció medidas de alivio fiscal para los autónomos y adelantó un proyecto de ley para simplificar el paso entre monotributistas y autónomos a profesionales y comerciantes con una facturación mensual que no supere los 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), lo que actualmente representa $1.770.000.

«A los autónomos que están esperando, que estén tranquilos, en las próximas horas también vamos a tomar una decisión para beneficiar a esos profesionales y comerciantes que trabajan y emprenden de manera autónoma y están esperando una respuesta nuestra», adelantó ayer Massa.

Actualmente están inscriptos como autónomos 987.000 personas, de las cuales 286.000 (29%) son directores de sociedad anónima; otras 364.000 (37%) son comerciantes y 337.000 (34%) son profesionales y prestaciones de servicios.

Economía aclaró que las personas del primer grupo (los 286 mil directores) «pagan la cuota mensual de autónomo de la seguridad social, pero sus ingresos mayoritarios son honorarios de directorio o «bonus» de las empresas, que tienen un tratamiento especial tanto en el impuesto a las ganancias como en el IVA», por lo cual «para estos contribuyentes no se estudia ninguna modificación ya que son un grupo de alta capacidad contributiva».

Las medidas anunciadas, que incluyen un proyecto de ley, así como la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $1.770.000 desde octubre y el reintegro del IVA en la canasta básica, «muestran a cada argentino cuál es el camino que voy a tomar como Presidente, que es el de la recuperación del salario porque hoy venimos muy atrasados», agregó Massa.

La cartera anunció hoy que «para dar una respuesta inmediata a los autónomos que no sean los de mayor capacidad contributiva», se prevén medidas de alivio fiscal que no requieren de trámite legislativo.

Ese esquema dispone la «reducción del porcentaje de retención del impuesto a las Ganancias, que va del 5% al 31%, y aumento de los mínimos a partir de los cuales se comienza a retener para los honorarios profesionales».

También se implementará un «diferimiento del pago del IVA para los meses de septiembre a diciembre de 2023», así como el «diferimiento del pago de los Aportes mensuales de los trabajadores autónomos para los meses de septiembre a diciembre de 2023».

Además «igual que en el caso de las micro empresas, el bono de $60 mil será absorbido en un 100% por el Estado a través de las cargas patronales».

En cuanto al proyecto de ley, propone un esquema de simplificación tributaria y alivio fiscal que diseña para los autónomos, denominado “Simple”, y apunta a beneficiar a personas humanas -profesionales, prestadores de servicios, comerciantes- que revisten actualmente como autónomos pero que no tengan ingresos mensuales superiores a los 15 SMVM.

Los autónomos comerciantes, profesionales y que prestan servicios, del grupo delimitado por facturación, podrán optar por el esquema “Simple”, que será un régimen «distinto al de monotributo» que tendrá «un único pago mensual, que abarque seguridad social, IVA y Ganancias» cuyo monto «se determinará como un porcentaje de la facturación».

«Está pensado como un esquema intermedio entre los monotributistas y los profesionales y comerciantes de mayores ingresos. Esto les permitirá evitar el «salto» que implica pasar de monotributo al régimen general», explicaron en la cartera de Economía.

También adelantaron que está en evaluación la ampliación del esquema “Simple” para las micro y pequeñas empresas.

Todas estas medidas para los autónomos parten de que «el paso actual del monotributo al régimen de Responsable Inscripto es inequitativo».

Bono a jubilados

En paralelo, Massa junto a la titular del PAMI, Luana Volnovich, adelantó un pago de un bono de $45 mil a dividir en tres cuotas para todos los jubilados y pensionados, afiliados al PAMI y que perciban una remuneración equivalente a un haber mínimo y medio mensual.

El responsable de la cartera económica afirmó que el refuerzo alimentario se hizo posible con el financiamiento proveniente de un impuesto a las importaciones: «Esto se hizo con un superávit que obtuvo el PAMI y con un impuesto a las importaciones, para defender el trabajo argentino y poder financiar a nuestros jubilados».

El acto, desarrollado en Hurlingham (Buenos Aires), sirvió como tribuna para que Massa ponderara las medidas tomadas y, en paralelo, cuestionara a sus principales competidores, esto es Javier Milei y Patricia Bullrich.

En esa línea, exhortó: «Que nos acompañen tranquilos, no vamos a cerrar el PAMI, no van a volver las AFJP, no vamos a recortar el 13% ni los medicamentos, vamos a privilegiar la inversión en nuestros abuelos porque un país con memoria y gratitud es un país con futuro».

Devolución del IVA y créditos

Mientras tanto, el Gobierno formalizó el sábado la modalidad y el universo de beneficiarios del nuevo programa de devolución del impuesto al Valor Agregado (IVA) para la canasta básica “Compre sin IVA”, que regirá para las operaciones que se realicen desde este lunes.

La normativa del Palacio de Hacienda encomienda a la AFIP a ampliar el universo de beneficiarios del actual régimen de reintegros previsto en la ley 27467 y la resolución general 4676, así como el porcentaje de reintegro y su límite mensual.

La medida, que devolverá el 21% del IVA de los productos de la canasta básica, tendrá un tope de devolución de $18.800 y abarcará a trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis SMVM, y a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales con un máximo de seis haberes mínimos.

De esta forma, el tope de ingresos para acceder al beneficio en el caso de los trabajadores será de $708.000 y de $524.758,56 para los jubilados.

También podrán acceder a la devolución del IVA el personal de casas particulares encuadradas en el régimen especial de la actividad, monotributistas de todas las categorías, y beneficiarios de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas del Programa Potenciar Trabajo.

Quedan exceptuados los contribuyentes del Impuesto a los Bienes Personales, siempre y cuando no paguen el tributo sólo por la tenencia de un inmueble para vivienda única, y los trabajadores autónomos.

Actualmente, el reintegro rige para beneficiarios de la AUH y jubilados que cobran hasta tres haberes mínimos.

Para acceder al beneficio -que devolverá el 21% del IVA de estos productos- se deberá abonar con tarjeta de débito físicas de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o a través de pagos con débito con códigos QR.

Al mismo tiempo, también desde hoy se podrá tramitar el crédito de hasta $400 mil para trabajadores activos con haberes brutos de hasta $708 mil.

Los préstamos con una tasa del 50% nominal anual, deberán tramitarse desde la página web de la Anses, previo ingreso de CUIL y clave de seguridad social.

El trámite se perfeccionará finalmente de manera presencial en Anses y sin turno previo.

Asimismo, también desde hoy se pondrán en marcha los créditos de hasta $4 millones para monotributistas. Será para capital de trabajo y a pagar en hasta 24 cuotas, con una tasa del 50%.

Bancor

Entre los bancos que otorgarán créditos a monotributistas estará Bancor.

La operatoria, según informó la entidad, será 100% on line a través de su canal digital Bancón.

De esta manera, se convierte en el primer banco del país en lanzar la gestión totalmente virtual de la Línea Inclusión Financiera de Microempresas Productivas, implementada por el Gobierno nacional.

La adhesión de la entidad a esta línea contempla un primer desembolso de $5.000 millones y luego otro monto similar hasta completar los $10 mil millones en total.

Costo fiscal

Por lo demás, si bien desde el Gobierno nacional aún no dio mayores precisiones más allá de algunas proyecciones, superaría $4 billones de pesos anuales, según un informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

De ese monto, $3 billones serían por los cambios en Ganancias y $1,25 billón por la restitución del IVA. En conjunto, equivalen a 2,8% del PIB.

Buena parte de esos recursos, golpearán a las provincias por medio de la coparticipación.