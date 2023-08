El ministro anticipó que se sondean alternativas para recomponer el poder adquisitivo. Volvió a mencionar una suma fija para empleados públicos y privados. También un extra para la Asignación Universal por Hijo. No obstante, defendió el esquema de paritarias. Consideró clave fortalecer las reservas

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que hay que «buscar mecanismos de mejora del ingreso», al tiempo que destacó que hay muchas paritarias en este momento en discusión y que esto es «una buena herramienta».

En paralelo, trascendió que Massa prepara otros anuncios en la misma línea, tales como un aumento de la AUH, que serán materializados después de las PASO del próximo domingo.

«Respecto del tema de suma fija, hoy (por ayer) tengo una reunión con la CTA y mañana (por el martes) con la CGT. Yo tengo la convicción de que tenemos que buscar mecanismos de mejora del ingreso», dijo Massa en declaraciones a Radio Mitre.

Señaló que «en paralelo», quiere ser «respetuoso de las paritarias, porque hay muchas paritarias en este momento en discusión».

«Lo que no quiero es que una medida del Gobierno termine perjudicando la discusión paritaria porque la paritaria es una buena herramienta», agregó.

Por otra parte, dijo que «en el sector público», el Gobierno proyecta y se puso como objetivo «tres puntos más de recuperación de ingreso real».

Afirmó que durante su gestión como ministro hubo un «reordenamiento que tiene luces y sombras, algunas propias y otras que están marcadas por situaciones de shock» y dijo que «en el período agosto-diciembre» ordenaron y cumplieron los objetivos del año.

«En el período agosto-diciembre, ordenamos y sobre cumplimos los objetivos del año, a pesar de que venían en un desborde descontrolado y después apareció la sequía, que a la Argentina le sacó el 25% de las exportaciones y eso te deprecia el valor de la moneda», explicó.

Dijo que «por un 20% de esta sequía (el expresidente Mauricio) Macri fue al Fondo en el 2018 (durante su gobierno), con un agravante, que es que tomó los 45 mil millones de dólares que terminaron financiando, no al sector agroindustrial, no la obra pública, no el crecimiento de infraestructura argentina», sino que «terminaron financiando la salida de aquellos que estaban haciendo carry trade».

En ese sentido, afirmó: «Tenemos que cuidar los dólares para garantizar el normal funcionamiento de la economía argentina».

«Equilibrio fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria e instrumentos del Estado para el desarrollo con inclusión; esas son mis cuatro premisas», concluyó.

Giuliano y el FMI

Mientras tanto, el titular de la cartera de Transporte, Diego Giuliano, destacó la decisión del ministro de Economía Sergio Massa de «pagar en otra moneda al Fondo Monetario Internacional (FMI) para cuidar las reservas» en dólares del Estado.

«Massa logró la innovación de pagar en otra moneda al Fondo Monetario Internacional para cuidar las reservas. Massa puso la condición más importante al FMI: se paga con crecimiento y desarrollo, y no se paga con pérdida de empleo ni enfriamiento de la economía. Para Massa el orden es la paz social, con crecimiento y mejorando el poder adquisitivo del salario», afirmó Giuliano a radio Nacional.

El titular del área de Transporte señaló que Massa «tomó las riendas de un país que tenía enormes dificultades y organizó la economía, le puso el pecho y el coraje, y enfrentó la inflación con producción, trabajo, desarrollo y lo más importante: con todos los argentinos adentro”.

La inflación en CABA, 7,3%

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires fue en julio de 7,3%, dos décimas de punto porcentual más alto que el nivel de junio, en un mes en el que hubo una marcada incidencia del rubro restaurantes y hoteles, con una suba del 12,4% y un aporte de 1,41 puntos al nivel general.

El informe de la Dirección General de Estadística y Censos porteña (Dgeyc) mostró también un alza acumulada en los primeros siete meses del 62,3% y, por primera vez en más de un año, un descenso de 0,7 puntos en la inflación interanual, que quedó en 117,9%.

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas (el de mayor ponderación del índice) mostró un alza de 5,6%, menor al promedio; los productos estacionales subieron 9,3%, los servicios regulados un 6,7% y la inflación núcleo fue del 7,2%.

Los bienes tuvieron una suba mensual del 6,3%, inferior al 8% que mostraron los servicios. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el índice para todo el país el martes 15 de agosto.